Пропагандисты запустили фейк о "бомбардировке Донбасса": их разоблачила одна деталь

В "обломке" оружия автослесари узнали запчасть от авто.
Российские пропагандисты запустили новый фейк об "обстрелах Донбасса", впрочем, их быстро удалось разоблачить.
Журналисты пропагандистского телеканала "За! Медиа" сняли сюжет, в котором женщина рассказывает о "бомбардировке Донбасса".
Актриса рассказала, что украинцы каждый день атакуют жителей Донбасса: "На головы наших детей – ну, каждый день! Это уже невыносимо".
Однако наблюдательные пользователи соцсетей узнали в "обломке" запчасть от авто. Вероятно, часть гидротрансформатора автоматической коробки для Mercedes-Benz Sprinter.
Напомним, ранее россияне распространяли информацию о якобы передаче киевских учебных заведений под управление других органов. Столичные местные власти опровергли это.
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