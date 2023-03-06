Пропагандисты запустили фейк о "бомбардировке Донбасса": их разоблачила одна деталь

В "обломке" оружия автослесари узнали запчасть от авто.

Российские пропагандисты запустили новый фейк об "обстрелах Донбасса", впрочем, их быстро удалось разоблачить.

Журналисты пропагандистского телеканала "За! Медиа" сняли сюжет, в котором женщина рассказывает о "бомбардировке Донбасса".

Актриса рассказала, что украинцы каждый день атакуют жителей Донбасса: "На головы наших детей – ну, каждый день! Это уже невыносимо".

Однако наблюдательные пользователи соцсетей узнали в "обломке" запчасть от авто. Вероятно, часть гидротрансформатора автоматической коробки для Mercedes-Benz Sprinter.

Напомним, ранее россияне распространяли информацию о якобы передаче киевских учебных заведений под управление других органов. Столичные местные власти опровергли это.

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