Пропагандисты заявили об обстреле сел в РФ: в СНБО считают, что Кремль готовит провокации против собственного населения

Пропагандисты заявили об обстреле сел в РФ: в СНБО считают, что Кремль готовит провокации против собственного населения

Российские власти готовят сценарий, предусматривающий обстрелы российских городов вблизи украинской границы.

Российские пропагандисты заявили якобы об обстреле двух сел в Белгородском районе РФ вблизи Харьковской области. Таким образом, РФ может начать провокации, чтобы объявить о массовой мобилизации.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

По словам пропагандистов, "есть пострадавшие, которым оказывается помощь".

Как сообщалось ранее, в условиях фактического поражения военного вторжения в Украину, российские власти готовят сценарий, предусматривающий обстрелы российских городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных.

"По замыслу Кремля такие провокации должны стать поводом для объявления в РФ общей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине, провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки", — подчеркнули в СНБО.

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