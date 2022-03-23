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Пропагандисты заявили об обстреле сел в РФ: в СНБО считают, что Кремль готовит провокации против собственного населения

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Пропагандисты заявили об обстреле сел в РФ: в СНБО считают, что Кремль готовит провокации против собственного населения

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Российские власти готовят сценарий, предусматривающий обстрелы российских городов вблизи украинской границы.

Российские пропагандисты заявили якобы об обстреле двух сел в Белгородском районе РФ вблизи Харьковской области. Таким образом, РФ может начать провокации, чтобы объявить о массовой мобилизации.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

По словам пропагандистов, "есть пострадавшие, которым оказывается помощь".

Как сообщалось ранее, в условиях фактического поражения военного вторжения в Украину, российские власти готовят сценарий, предусматривающий обстрелы российских городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных.

"По замыслу Кремля такие провокации должны стать поводом для объявления в РФ общей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине, провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки", — подчеркнули в СНБО.

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