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Пропагандисты заявляют, что на фронт отправляется "добровольческий батальон" из украинских пленников

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Пропагандисты заявляют, что на фронт отправляется "добровольческий батальон" из украинских пленников

Военный шеврон / Фото: Фото из открытых источников

Такие действия РФ являются нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Пропагандисты заявили, что украинские военнопленные в составе группировки "Каскад" отправляются на фронт.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что 7 ноября солдаты батальона "Богдан Хмельницкий" якобы приняли присягу на верность России и вскоре будут развернуты в Украине. Формирование будет действовать в составе группировки "Каскад" так называемой террористической организации "ДНР" на территории Донецкой и Запорожской областей.

Американские аналитики отмечают, что такие действия России являются очевидным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Ранее в военной разведке сообщалось, что места содержания российских военнопленных в Украине переполнены.

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Дата публикации
Просмотры
1108
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