Пропагандисты заявляют, что на фронт отправляется "добровольческий батальон" из украинских пленников

Такие действия РФ являются нарушением Женевской конвенции о военнопленных.
Пропагандисты заявили, что украинские военнопленные в составе группировки "Каскад" отправляются на фронт.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
Отмечается, что 7 ноября солдаты батальона "Богдан Хмельницкий" якобы приняли присягу на верность России и вскоре будут развернуты в Украине. Формирование будет действовать в составе группировки "Каскад" так называемой террористической организации "ДНР" на территории Донецкой и Запорожской областей.
Американские аналитики отмечают, что такие действия России являются очевидным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.
Ранее в военной разведке сообщалось, что места содержания российских военнопленных в Украине переполнены.
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