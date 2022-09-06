Пропагандисты заявляют о контрнаступлении ВСУ в Балаклее на Харьковщине: все, что известно об "аде" для оккупантов (фото)

Во вторник, 6 сентября, ряд российских телеграм-каналов сообщили об украинском контрнаступлении в направлении Вербовка – Балаклея Харьковской области.

Российские пропагандисты пишут, что ВСУ пошли в контрнаступление утром 6 сентября. Якобы Вербовка уже перешла под контроль украинских военных, но официального подтверждения Генштаба ВСУ пока нет. По данным кремлевских журналистов, украинским силам удалось закрепиться в окрестностях Балаклеи. Там сейчас идут жестокие бои. По другой информации российских СМИ, боевые действия уже идут в самом городе. Командование ВС РФ активно перебрасывает резервы на это направление.

Все, что известно о возможном контрнаступлении ВСУ в Харьковской области — читайте в материале ТСН.ua.

Стоит отметить, что Балаклея расположена к северо-востоку от Изюма. Этот город является стратегически важным для российской армии.

Так, в одном из российских телеграм-каналов "Записки vетерана" отмечается, что в Балаклее ад. Украинские военные наступают, ударяя по оккупантам из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Путинские воины подорвали мост, ведущий в центр Балаклеи, чтобы остановить ВСУ, но, вероятно, это им не помогло. В Сети публикуют якобы фотографии разрушенного моста.

"Ситуация на Изюмском направлении также обострилась. Идут жестокие бои. Противник оживился на всем Харьковском фронте", — рассказывают в канале.

Ряд российских пабликов сообщают, что военная ситуация в городе тяжелая, оккупанты прибегают к бегству. В частности, в одном из тг-каналов появилась информация, что россияне сбежали из блокпостов в 6 км от центра Балаклеи.

Тем временем одни российские пропагандисты устроили истерику из-за украинского контрнаступления на Харьковщине и неподготовленности российской армии к нему. Другие кремлевские писаки пытаются "держать лицо" и успокаивают россиян. Так, под копирку они пишут одно и то же сообщение: "Никакой паники нет. В Балаклее стояли преимущественно мобилизованные. Сейчас в Балаклею идут резервы. Работает ствольная и реактивная артиллерия. Активно работает авиация. О глубоком прорыве речь не идет...".

Заметим, пока официальных комментариев от украинской стороны нет. Ни Министерство обороны Украины, ни Генеральный штаб ВСУ не сообщают о вероятном украинском контрнаступлении на Изюмском направлении.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему "вторая в мире" российская армия проигрывает в Украине.

ВСУ начали контрнаступление на Херсон - подробности от Натальи Гуменюк

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