Пропагандисты заявляют о "сбитых F-16" в Украине – в Воздушных силах прокомментировали

Российские пропагандисты начали распространять сообщения, что оккупационная армия РФ якобы уже сбивает истребители F-16 в Украине, несмотря на то, что воздушные силы ВСУ еще даже не получили эти самолеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал очередную ложь россиян.

"Ну о F-16 это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их "нашли" в Украине". Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну все же, оффрекорд (не под запись -ред.), скажите, есть они (в Украине — ред.)?". Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает", — добавил спикер.

Юрий Игнат также ответил, готовы ли истребители F-16 к отправке в Украину.

"Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров есть, что мы готовы. Мы в процессе. Кроме пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Поэтому заявили наши партнеры, что готовы передать. Пока вот такое было заявление", — пояснил. он.

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российских Су-30 и Су-34.

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