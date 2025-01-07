Пропал без вести военнослужащий, журналист из Черновцов — ИМИ

Подкидышев присоединился к ВСУ два месяца назад.

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области на Кураховском направлении пропал без вести журналист из Черновцов Захар Подкидышев.

Об этом сообщил его брат Егор Подкидышев, передает Институт массовой информации.

Захар Подкидышев присоединился к Вооруженным силам Украины более двух месяцев назад. До службы он работал редактором на нескольких всеукраинских медиа, в том числе с мая 2023 занимал должность редактора в агентстве УНН, специализируясь на внутренней политике и экономике.

Напомним, на сегодняшний день в украинском Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в активном розыске находятся почти 60 тыс. человек. людей.

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