Прополз 150 метров, чтобы уничтожить вражеский танк: как офицер Нацгвардии спас побратимов

Пока побратимы били по вражескому танку, сам офицер подошел прямо вплотную к цели и уничтожил ее из противотанкового гранатомета NLAW.

Офицер Нацгвардии Виктор Хоменко прополз 150 метров и уничтожил вражеский танк в районе Серебрянского лесничества.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что 27 июля в 4:00 вражеский танк выехал на огневую позицию и приступил к прямому поражению позиции одного из подразделений 5 Слобожанской бригады НГУ. Старший лейтенант Виктор Хоменко, отдав приказ подчиненным на открытие огня по танку, сам взял противотанковый гранатомет NLAW и быстро двинулся по ходам соединений к враждебной цели.

"Поскольку условия обстановки в лесу не позволяют вести огонь с далекого расстояния, добравшись до переднего края, офицер вылез из окопа, прополз на расстояние 150 метров до танка и точным выстрелом уничтожил его", — рассказал полковник Николай Уршалович.

По его словам, этот героический поступок настоящего офицера и командира обеспечил удержание позиции и спас жизнь подчиненных: "И это не единичный случай".

"На самом деле наши солдаты и офицеры ежедневно честно и мужественно, рискуя собственной жизнью выполняют свою боевую работу, удерживают занимаемые рубежи и освобождают украинскую землю от врага", — подчеркнули в Нацгвардии.

Напомним, полковник Нацгвардии Николай Уршалович также рассказал, что нацгвардейцы добились успехов во время наступления на Мелитопольском направлении. Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

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