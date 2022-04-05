"Пропорционально такая же потеря, как и в Буче": в некоторых селах Запорожской области погибли по 20 человек – глава ОВА

"Пропорционально такая же потеря, как и в Буче": в некоторых селах Запорожской области погибли по 20 человек – глава ОВА

Старух не назвал конкретных сел и не обнародовал никаких подробностей.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил сегодня, что в некоторых селах, которые сейчас оккупированы Россией, погибли до 20 человек.

Об этом сообщает Reuters.

"У вас было село 120 человек – 15, 17, 20 человек погибло. Если сравнить это пропорционально Буче, то это такая же потеря, может, даже больше", - сказал Старух, выступая на Национальном телевидении.

Глава Запорожской ОВА имел в виду убийства мирных жителей в городе Буча, многие называли эти зверства свидетельством военных преступлений.

В то же время, Старух не назвал конкретных сел и не обнародовал никаких подробностей.

Напомним, президент Украины на заседании Совбеза ООН заявил, что сегодня на территории Украины Россия совершает самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны.

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