"Прорабатываются разные варианты": в Генштабе ВСУ размышляют, как ответить на мобилизацию в России

На сегодняшний день ВСУ прорабатывают различные варианты ответа противнику на проведение мероприятий по мобилизации в России.

Украина отслеживает, какие группировки создают российские войска – наступательного или оборонительного характера.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил на брифинге 29 сентября.

"Вооруженные силы Украины адекватно реагируют на все угрозы от врага. В настоящее время прорабатываются различные варианты нашего ответа противнику на проведение мер мобилизации, на вероятное создание им группировок. Отслеживается, какие это будут группировки — наступательного или оборонительного характера", — рассказал представитель Генштаба.

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Он добавил, что все это докладывается верховному главнокомандующему ВСУ.

"Соответственно, будет принято решение о дальнейших наших действиях, и Вооруженные силы Украины готовы к дальнейшему развитию событий", – заверил Громов.

Напомним, в Генштабе ВСУ также предупредили, что после псевдорефрендумов и мобилизации в РФ может произойти эскалация на фронте и увеличение Россией количества ударов по критической инфраструктуре Украины.

В то же время в Минобороны оценили, что Россия планирует обострить конфликт с Украиной после объявления мобилизации, соответствующих изменений в законодательство, усиления уголовной ответственности и незаконного проведения "референдумов".

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