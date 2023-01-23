Проредили ряды "вагнеровцев": командир батальона "Свобода" рассказал о ситуации на фронте на Донбассе

Украинские бойцы существенно проредили ряды "вагнеровцев", однако враг подтянул новые силы.

Об этом в рамках телемарафона рассказал командир батальона "Свобода", майор Нацгвардии Петр Кузик.

"Существенно проредили "вагнеровцев". Сейчас пошли кадровые военные. Они по-другому работают: больше техники, более взвешенно и спланировано, но они не могут создать особых проблем, кроме локальных, например, прорыва Соледара. Но и там стабилизирована ситуация. Работаем. Задача: удерживать рубежи. И это у нас выходит", — отметил боец.

По прогнозам, в частности, международных экспертов, майор Нацгвардии посетовал, что некоторые из них недооценивают ВСУ и переоценивают потенциал оккупантов.

"У нас нет достаточного оборудования для хорошего наступательного рывка, но некоторые зарубежные эксперты, когда-то предсказывавшие нам, что мы продержимся 72 часа, до сих пор недооценивают нас и переоценивают потенциал оккупантов. Да, мы имеем дело с серьезным врагом, но в общем, сейчас мы выполняем свою задачу — удерживаем рубежи. Если прикажут пойти в наступление, мы его выполним. Пока нам приказано максимально перемалывать потенциал врага. Мы этим занимаемся. Прикажут идти вперед — будем идти вперед", — добавил он.

Накануне украинские пограничники-минометчики разбили оккупантов возле Бахмута Донецкой области. Те из российских захватчиков, кто остались, сбкжали.

Ранее глава Украины заявил, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, в том числе и за Бахмут и Соледар.

Также стало известно, что российское командование, в частности, Герасимов, из-за конфликта с владельцем ЧВК "Вагнер" Пригожиным уменьшило поддержку отрядов наемников в Донецкой области.

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