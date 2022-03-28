Пророссийская партия "ОПЗЖ" прекратила свою политическую деятельность в Украине

Сам Вадимы Рабинович сейчас за границей, по его словам, он перенес операцию и пока не может вернуться в Украину.

Пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" прекратила свою работу на территории Украины.

Об этом говорится в заявлении сопредседателя партии Вадима Рабиновича, опубликованном на сайте "ОПЗЖ" в понедельник, 28 марта.

"Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено!", — заявил Рабинович.

По его словам, он еще 3 февраля уехал в Израиль, перенес операцию, поэтому сейчас не может находиться в Украине.

"Хочу отчитываться о своей личной ситуации: я улетел 3 февраля по официальному приглашению парламента Израиля на встречу с парламентариями. Весь ход моего визита и встречи – все отражалось в соцсетях. После болезни и прошлой операции не полностью работоспособен", — говорится в сообщении.

Заметим, что деятельность "ОПЗЖ" и других пророссийских партий в Ук раине запрещена с начала широкомасштабного вторжения России.