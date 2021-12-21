Пророссийские боевики продолжают срывать "тишину" на Донбассе: ранен украинский военный

Состояние его здоровья – средней тяжести.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, и совершают обстрелы украинских позиций. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщает штаб ООС.

"От начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Широкиного враг вел огонь из стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Информируют, что боец находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

"Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Рубежи украинских подразделений остались неизменными", — подчеркнули в штабе ООС.

Добавляют, что украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, в утренней сводке ООС 21 декабря сообщали, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Также из-за вражеских действий оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщалось, тревожные новости поступили из Великобритании – там пишут, что РФ нападет на Украину уже на этой неделе. Россия планирует вторжение в Украину на Святвечер 24 декабря, в 42-ю годовщину введения советских войск в Афганистан.

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