Прорвет ли РФ северную границу Украины во время учений в Беларуси — мнение Жорина

Угроза наступления из Беларуси

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В Беларуси состоятся новые совместные учения с РФ Запад-2025, запланированные на сентябрь 2025 года.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин предположил, что под обучение в Беларуси РФ имеет план по наступлению на нашу территорию

По его мнению, именно для этого эти учения и организованы.

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«Все зависит от их сил и средств, а также наших возможностей противостоять врагу еще на одном направлении», — написал Жорин в Telegram.

В комментарии Times of Ukraine он прокомментировал, существует ли вероятность, что во время этих учений российские войска могут попытаться прорваться через северную границу Украины.

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«Угроза такая существует. Будет ли это — действительно я уверен в том, что даже россияне еще для себя не приняли решения, делать ли эту попытку или не делать? Они, скорее всего, будут принимать это решение уже ближе к тому времени. Опять же с учетом вообще порядка сил и средств наших и их», — объяснил заместитель командира 3-й ОШБР.

По его мнению, главная цель этих учений — чтобы Украина тоже держала свои войска на северной границе и не могла их высвободить на другие направления.

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«Однако, если они увидят у нас на тот момент недостаточно сил, то они, я думаю, могут принять такое решение и попытаться прорвать границу в этом направлении. Это, безусловно, Черниговщина, Житомирщина, Ровенщина», — говорит Жорин.

По его словам, у РФ есть еще старый план, с 2022 года, по которому россияне планировали быстро дойти до основных наших логистических путей, тем самым перерезав основные трассы и логистику из западной части Украины в восточную часть.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали, есть ли угроза Украине со стороны Беларуси.