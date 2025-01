Прорыв фронта вплоть до Днепра: Ходжес взвесил возможности россиян

У России на сегодняшний день нет крупных бронетанковых соединений, мобильных формирований, которые могли бы прорвать украинскую оборону и зайти на 70 км в тыл.

Такое мнение военный эксперт и бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес выразил в свежем интервью подкасту In the Bunker with Darth Putin KGB.

Ходжес оценил опасность массового прорыва на фронте российских войск.

"Вроде нет больших бронетанковых соединений, мобильных формирований, которые могли бы прорвать украинскую оборону и использовать это, чтобы зайти на 30, 40, 60, 70 километров в тыл украинских защитников — так, как их деды сделали бы против немецкого Вермахта в 1943-м, 44-м и 1945-м годах", – объяснил эксперт.

Он уточнил, что для этого врагу нужны обученные организации, имеющие материально-техническое обеспечение, которые могут идти в ногу с подвижными формированиями, имеющими надлежащее воздушное прикрытие.

Также читайте Куда направится российская армия в 2025 году: эксперт назвал основные сценарии

"Ничего из этого не существует. И я думаю, что именно поэтому сотрудники украинского Генерального штаба чувствовали себя достаточно уверенно еще в августе, чтобы начать контрнаступление на Курск, потому что видели, что россиянам не удастся прорваться и разбить украинских защитников в районе Покровска", — заметил Ходжес.

Бои за Покровск

Он добавил, что сейчас середина января 2025 года. Прошло 11 месяцев после того, как россияне захватили Авдеевку, и не смогли закрыть 65, 60 км до Покровска.

"Неприятно быть солдатом, сидящим в окопе или сражающимся в Покровске и вокруг него, несомненно, но это на тактическом уровне. И я просто не вижу возможности у россиян использовать какой-либо успех, когда они захватывают один из этих разрушенных городов, делать с им что угодно. Я имею в виду, что когда ваши читатели или слушатели смотрят на карту и видят, где находится Покровск и эти города, это очень далеко на востоке Украины, и это ценой сотен тысяч жертв", – рассказал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе.

Он также выразил свое мнение о том, что российская армия за год захватила 3600 кв. км украинской территории.

"Когда я слышу, боже мой, россияне захватили примерно 3600 квадратных километров, я думаю, ну, это звучит как много. Ну, подождите минутку, это коробка размером 60 километров на 60 километров, или для таких людей, как я, которые используют мили, это коробка примерно 30 миль на 30 миль. Это не так много за год", – заверил Ходжес.

Он также обратил внимание, что это было в период, когда существовал огромный пробел в американской поддержке с артиллерийскими боеприпасами.

Есть ли угроза прорыва врага до Днепра?

По оценкам военного эксперта, угрозы массового прорыва российских войск до Днепра нет.

"Я думаю, что украинцы осознают, что угрозы массового прорыва формирования, которое мчится вплоть до Днепра, нет. Просто читая и слушая людей, которые это знают, я предполагаю, что им, вероятно, также понадобится некий резерв вооружений, чтобы использовать любой прорыв, который у них будет", – сказал Ходжес.

Он объяснил, что даже если враг и проломит украинскую оборону, то не сможет проскочить в тыл и вызвать там проблемы.

"Я имею в виду то, что вы видите, как россияне используют гольфкары и пикапы, и ищут, пытаются найти, пытаются пройти дорогу. Давайте просто допустим, что одна из этих атак огромной ценой действительно повлекла брешь в украинской обороне. Знаете, в идеале вы бы хотели иметь боевую группу, механизированный бронетанковый батальон с мобильной артиллерией и т.д., который мог бы потом проскочить через это и попасть в тыл, где нет самих защитников. И тогда можно действительно начать, вызывая проблемы в тылу, если у вас есть достаточно сил для этого, и вы можете поддерживать его самостоятельно, прежде чем он будет уничтожен", – рассказал экс-командующий Сухопутными силами США.

Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тымочко сообщил, что россияне продолжают попытки прорвать оборону в районе Покровска. В то же время, уверен он, в наступление на Днепр враг не пойдет.

Читайте также: