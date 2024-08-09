"Прорыв" границы в Курской области: как РФ "теряла" населенные пункты в первый день операции

6 августа, в первый день "прорыва" границы РФ в Курской области Силы обороны Украины могли взять под контроль села Свердликово, Дарьино и Олешню

Об этом говорится в публикации аналитиков проекта DeepState.

Отмечается, что на контрольно-пропускном пункте " Сужа " было оцеплено около двух взводов врага. Село Свердликово украинские военные заняли в результате боя, а Олешню — без боев, или с минимальными усилиями. Также украинские военные оцепили село Горналь. Находившиеся там военные РФ испугались и спрятались в местном монастыре. Кроме того, передовые группы ВСУ вышли в Гончаровку и окрестности города Суджа.

"Бои в районе Зеленый Путь, интенсивность неизвестна. В Николаево-Дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но не долго", — говорится в сообщении DeepState.

Кроме того, аналитики отмечают, что обновление информации о боевых действиях в Курской области подаются с задержками. Именно поэтому некоторая информация может в конечном случае отличаться от показаний прямых участников событий.

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