Прорыв границы в Курской области: командир "кадыровцев" придумал фантастическую "отмазку"

Алаудинов заверил, что его бойцы до сих пор мужественно "охраняют" украинско-российскую границу.

Прорыв границы в Курской области РФ произошел без оказания сопротивления со стороны "кадыровцев", поскольку многочисленные военные подразделения с бронетехникой незаметно прошли мимо опорных пунктов чеченского спецподразделения "Ахмат".

Такую фантастическую версию озвучил командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов.

“Противник, значит, разнес два МАППа, прошел. Сначала прошел уже без МАПП через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было. Потом техникой подскочил, подъехал. Танками раздолбил все эти МАППы, и прошел, значит, эти участки”, — несколько сумбурно рассказал он.

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При этом Алаудинов добавил, что подразделения "кадыровцев" до сих пор мужественно "охраняют" границу.

"Все наши подразделения, которые находились на границе, все еще находятся на своих позициях", — заверил он в своем видеообращении, которое было записано вечером 7 августа.

Алаудинов рассказал, что тоже находится в Курской области вместе с одним из отрядов "Ахмата". При этом, по его словам, "ничего критического и трагического" в регионе не произошло, хотя ситуация на месте оказалась "шире", чем он думал.

Ранее телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщал, что находившиеся в Кореневском районе Курской области бойцы подразделения "Ахмат" "рассредоточились (разбежались)" после первых ударов, а ранения получили по меньшей мере 15 "кадыровцев".

Российский "военкор" Юрий Котенок заявил, что в Курской области сопротивление наступлению оказывают пограничники и тероборона, но не бойцы "Ахмата", которые находились в районе боев.

Напомним, операция в Курской области РФ, во время которой был совершен прорыв границы и продвижение войсковых подразделений на территорию государства-агрессора, может усилить аргумент Украины относительно того, что США и Европа не должны бояться угроз Кремля по поводу "эскалации".

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