Прорыв границы в Сумской области: что происходит в регионе

Сумская область. / © ТСН

В настоящее время в Грабовском Сумской области, где произошел прорыв границы, армия РФ не пытается выйти за пределы этого населенного пункта, а также продвинуться вглубь территории.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, в декабре в приграничье Сумской области фиксировались попытки россиян расширить зону боев. Однако в течение последних дней оккупанты не предпринимали штурмовых действий. В то же время, по словам Демченко, армия страны-агрессора несет большие потери.

"В пределах Краснопольской громады, в частности, в направлении населенного пункта Грабовское, также противник каких-либо активных действий по попыткам выйти за пределы этого населенного пункта и продвинуться вглубь территории нашей страны не совершал последние несколько дней", - сообщил Демченко.

Напомним, в ночь на 20 декабря армия РФ зашла на территорию Сумщины в село Грабовское, и пыталась продвинуться в сторону Рясного. Под давлением противника Силы обороны были вынуждены отойти с нескольких позиций.

Кроме того, захватчики принудительно вывезли на территорию РФ более полусотни жителей села Грабовское. Большинство из них — пожилые люди, ранее написавшие официальные отказы от эвакуации.