Прорыв границы в Сумской области: стало известно, сколько россиян зашли на территорию Украины

Войска РФ. / © Associated Press

Военные агрессорки России, прорвавшиеся через границу до села Грабовское Сумской области, не могут продвинуться вглубь области. Численность врага там составляет около 100 человек.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии «Укринформ».

«Враг на данный момент задействовал совокупно около 100 своих военнослужащих, уже несколько дней пытающихся заходить, накапливаться, но опять же враг несет потери в личном составе. По состоянию на данный момент, существенного скопления противника на этом направлении нет», — подчеркнул представитель Госпогранслужбы.

По его словам, выйти за пределы этого населенного пункта захватчики не могут. Они пытались атаковать позиции подразделений Вооруженных сил и ГНСУ, но расширить зону боев по территории Украины противник не может.

Демченко рассказал, что россияне атакуют населенный пункт артиллерией и беспилотниками.

Кроме того, удары наносятся даже по территории России, чтобы не дать возможности врагу накопиться на этом направлении и не разрешить попытки штурмов по позициям украинских пехотинцев.

Напомним, около недели назад армия РФ зашла на территорию Сумщины — в село Грабовское, и пыталась продвинуться в сторону Рясного. Под давлением противника Силы обороны были вынуждены отойти с нескольких позиций.

Кроме того, захватчики принудительно вывезли на территорию РФ более полусотни жителей села Грабовское. Большинство из них — пожилые люди, которые ранее написали отказ от эвакуации.