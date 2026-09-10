Прорыв или самое дорогое разочарование Apple: что пользователи говорят об iPhone Duo

Iphone Duo / © Apple

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Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo, однако новинка уже вызвала волну критики из-за высокой цены, дизайна и отсутствия очевидных технологических прорывов.

Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на презентацию Apple и реакции пользователей в соцсетях.

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В США iPhone Duo будет стоить от $1999 до $3199. Новый смартфон получил внешний дисплей диагональю около 13,7 см и внутренний экран диагональю около 19,3 см. В разложенном виде устройство имеет широкую, похожую на книгу форму, подобную Samsung Galaxy Z Fold8.

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Оба дисплея имеют одинаковое соотношение сторон 1:1,4. Смартфон можно использовать полуразложенным для просмотра видео или держать в частично составленном виде.

За производительность отвечает новый чип A20 Pro. Он позволяет одновременно запускать разные приложения на двух частях экрана.

В то же время в соцсетях дизайн iPhone Duo встретили неоднозначно. Часть пользователей назвала смартфон «угловатым», «безобразным» и «бессмысленным».

"Возможно, это самый нелепый телефон в истории", - написал один из комментаторов.

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Другой пользователь назвал iPhone Duo «нишевым продуктом по нишевой цене» и подверг сомнению его практическую пользу.

Критика касалась и того, что Apple вышла на рынок сложных смартфонов значительно позже конкурентов, в том числе Samsung и Google. Поэтому часть пользователей заявила, что компания не предложила достаточно инноваций.

Отдельно в соцсетях высмеяли название iPhone Duo, которое некоторые пользователи назвали неудачным.

Что получил iPhone Duo

Смартфон представили на мероприятии Apple Surprise and Shine в Купертино. Он доступен в цветах ночное небо и звездный белый, а корпус изготовлен из титана.

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Apple заявляет, что новый шарнир должен быть прочнее и уменьшать видимость изгиба на внутреннем экране.

При этом iPhone Duo использует Touch ID вместо Face ID.

Новинка также поддерживает Apple Pencil, впервые позволяющий использовать стилус Apple с iPhone.

На задней панели установлена 48-мегапиксельная камера, аналогичная камере iPhone 18 Pro.

Во время презентации генеральный директор Apple Джон Тернус назвал iPhone Duo «самым значительным изменением iPhone со времен оригинальной модели».

Вместе с iPhone Duo компания также представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, новые Apple Watch и AirPods.

Напомним, компания Apple вышла на завершающий этап разработки новых AirPods со встроенными в оба наушника камерами, которые будут служить «глазами» для обновленного голосового помощника Siri.

Устройство уже находится на стадии финального тестирования и не предназначено для съемки фото или видео, а будет использоваться для сбора визуальных данных и анализа окружающего пространства. Благодаря этому наушники могут распознавать объекты, давать напоминания, помогать с навигацией и отвечать на вопросы, выступая аналогами функций визуального искусственного интеллекта.

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