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Прорыв или самое дорогое разочарование Apple: что пользователи говорят об iPhone Duo
Новинка получила титановый корпус, чип A20 Pro, поддержку Apple Pencil и Touch ID вместо Face ID.
Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo, однако новинка уже вызвала волну критики из-за высокой цены, дизайна и отсутствия очевидных технологических прорывов.
Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на презентацию Apple и реакции пользователей в соцсетях.
В США iPhone Duo будет стоить от $1999 до $3199. Новый смартфон получил внешний дисплей диагональю около 13,7 см и внутренний экран диагональю около 19,3 см. В разложенном виде устройство имеет широкую, похожую на книгу форму, подобную Samsung Galaxy Z Fold8.
Оба дисплея имеют одинаковое соотношение сторон 1:1,4. Смартфон можно использовать полуразложенным для просмотра видео или держать в частично составленном виде.
За производительность отвечает новый чип A20 Pro. Он позволяет одновременно запускать разные приложения на двух частях экрана.
В то же время в соцсетях дизайн iPhone Duo встретили неоднозначно. Часть пользователей назвала смартфон «угловатым», «безобразным» и «бессмысленным».
"Возможно, это самый нелепый телефон в истории", - написал один из комментаторов.
Другой пользователь назвал iPhone Duo «нишевым продуктом по нишевой цене» и подверг сомнению его практическую пользу.
Критика касалась и того, что Apple вышла на рынок сложных смартфонов значительно позже конкурентов, в том числе Samsung и Google. Поэтому часть пользователей заявила, что компания не предложила достаточно инноваций.
Отдельно в соцсетях высмеяли название iPhone Duo, которое некоторые пользователи назвали неудачным.
Что получил iPhone Duo
Смартфон представили на мероприятии Apple Surprise and Shine в Купертино. Он доступен в цветах ночное небо и звездный белый, а корпус изготовлен из титана.
Apple заявляет, что новый шарнир должен быть прочнее и уменьшать видимость изгиба на внутреннем экране.
При этом iPhone Duo использует Touch ID вместо Face ID.
Новинка также поддерживает Apple Pencil, впервые позволяющий использовать стилус Apple с iPhone.
На задней панели установлена 48-мегапиксельная камера, аналогичная камере iPhone 18 Pro.
Во время презентации генеральный директор Apple Джон Тернус назвал iPhone Duo «самым значительным изменением iPhone со времен оригинальной модели».
Вместе с iPhone Duo компания также представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, новые Apple Watch и AirPods.
Напомним, компания Apple вышла на завершающий этап разработки новых AirPods со встроенными в оба наушника камерами, которые будут служить «глазами» для обновленного голосового помощника Siri.
Устройство уже находится на стадии финального тестирования и не предназначено для съемки фото или видео, а будет использоваться для сбора визуальных данных и анализа окружающего пространства. Благодаря этому наушники могут распознавать объекты, давать напоминания, помогать с навигацией и отвечать на вопросы, выступая аналогами функций визуального искусственного интеллекта.