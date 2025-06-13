Прорыв на Днепропетровщину: что стоит за заявлениями России о новом наступлении

ВСУ на фронте / © ТСН.ua

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На фоне активных ударов украинских дронов по военной и инфраструктурной цели России, на фронте новое обострение. Москва объявила о прорыве в Днепропетровскую область, что, по мнению экспертов, может изменить расстановку сил в войне. Впрочем, Киев отрицает вторжение, называя это очередной волной дезинформации со стороны Кремля.

Об этом пишет Onet wiadomosci.

По сообщению Министерства обороны РФ, российские войска якобы пересекли границу Донецкой области и двигаются в направлении Днепропетровска, используя силы 90-й танковой дивизии. Впрочем, украинский проект DeepState отмечает: расстояние до границы составляет не более двух километров, и речь пока не идет о полномасштабном вторжении.

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Аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми подтверждает, что геолокационные данные действительно свидетельствуют о входе небольших подразделений РФ в Днепропетровщину, но дальнейшее продвижение будет зависеть от способности россиян расширить фланговые линии вокруг Покровска. В случае успеха, Москва получит не только тактическое преимущество, но и рычаг на переговорах.

«Это было бы оперативным успехом, если бы Россия смогла ударить с юго-запада и одновременно атаковать с востока», — считает Кастехельми.

Однако военные аналитики, в частности, Якуб Яновский из Праги, сомневаются в серьезности таких заявлений. Он отмечает, что даже продвижение на 1–2 километра не будет иметь стратегического значения, поскольку Россия в основном ведет бой силами небольших групп пехоты, без массированного применения тяжелой техники.

В настоящее время главная цель РФ остается неизменной — захват Донбасса. Но аналитики предупреждают: если Россия найдет слабое место в новом направлении, она обязательно этим воспользуется.

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Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, несмотря на неподтвержденную информацию, которая распространяется в Telegram-каналах о якобы прорыве российских войск в Днепропетровскую область, боевые действия происходят исключительно в пределах Донецкой области.

В то же время издание The New York Times, ссылаясь на украинских боевых офицеров, сообщило, что российские кафиры смогли закрепиться на небольшом участке территории Днепропетровщины. По словам источников, речь идет об ограниченном плацдарме, а продвижение врага составляет всего несколько линий лесополос.