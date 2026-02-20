Прорыв на фронте: ВСУ уменьшили "серую зону" на юге и отбросили россиян

ВСУ улучшили свои позиции / © Associated Press

Силы обороны Украины совершают контратакующие действия в Запорожской области, уменьшая «серую зону». Оккупационные войска РФ теряют занятые ранее территории.

Об этом сказал в эфире телеканала FREEДОМ представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

«Очевидно, что Гуляйпольское направление сегодня также остается, как и весь Запорожский фронт, в приоритете у россиян. Контратакующие действия Сил обороны Украины на Запорожском фронте привели к тому, что серая зона, которой было очень много именно на этом участке фронта, сегодня на некоторых тактических позициях перешла под контроль Сил обороны Украины. Соответственно, россияне не могут здесь проводить свои наступательные действия», — рассказал спикер.

Кроме того, обратил он внимание, что контратаковые действия украинских воинов нарушили планы армии РФ сформировать плацдарм для проведения Запорожско-Ореховской операции.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что россияне продолжают соблюдать тактику давления на самые слабые участки украинской обороны и готовят варианты для дальнейшего продвижения.

По его убеждению, фаза активных наступательных действий оккупантов, фактически продолжающаяся с середины октября 2023 года, в ближайшее время не завершится. Война и дальше будет продолжаться с высокой интенсивностью.

Напомним, по данным проекта DeepState, в январе 2026 года РФ оккупировала 245 кв. км территории Украины. Это почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре. Наибольшая активность врага сохранялась на Покровском направлении — на него пришлось 33% всех штурмов. Там же противник сосредотачивает основные усилия.