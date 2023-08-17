Прорыв на поле боя может произойти уже в этом году: что пишут западные СМИ о контрнаступлении ВСУ

С начала лета ВСУ совершают контрнаступление. Военные уже добились успехов — отбили у врага несколько населенных пунктов и выбили с занимаемых позиций. Прогресс на поле боя действительно происходит не так быстро, но прорыв на поле боя может произойти уже в этом году.

Об этом пишет издание Forbes.

То, что украинские силы обороны делают на поле боя на самом деле невероятно, потому что сейчас закладывается основа для прорыва.

Украинская армия получает помощь от многих стран, что значительно усложняет логистику. В странах Варшавского договора переход на натовское вооружение занимает десятилетие, в Украине это произошло "за одну ночь под постоянным обстрелом и с недостаточными объемами помощи".

"Пока ни одна другая армия в мире не использует такое разнообразие советского, трофейного российского и западного вооружения. Вызовом является даже поставка боеприпасов. А кроме боеприпасов нужно поддерживать всю эту технику в боевом состоянии. Украина решает логистические вопросы гораздо лучше, чем мог бы себе представить -какой аналитик", — отмечает издание.

Около 40 тысяч военных прошли базовую подготовку на Западе. Учеба предоставляется небольшая, потому что обычно длится около 5 недель. ВСУ должны в сжатые сроки овладеть не только базой, но и выполнить одну из самых сложных задач по прорыву обороны в составе сводных подразделений.

Ранее западные СМИ писали, что война может продолжаться годами, по крайней мере, пока в России не начнется масштабный политический и экономический кризис. Для этого необходимо сохранение поддержки Украины со стороны Запада и усиление санкций.

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