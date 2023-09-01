Прорыв обороны оккупантов на юге: Подоляк рассказал о тактике ВСУ

Одновременно нужно уничтожать все, что находится в Крыму, Токмаке или Мелитополе.

Уничтожение большого количества живой силы по линиям обороны окупантов и транспортной возможности подвозить дополнительные резервы и ресурсы — важнейшие задачи. Это лишит врага возможности подбрасывать через эти логистические центры свежий резерв и производить ротации.

Об этом в интервью 24 каналу заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“Эшелоны, чтобы было понятно, это не линия одного окопа. Это все в глубину. Минные поля могут быть полностью заминированы на глубину 5-15 км. А эшелон обороны – это множество инженерных конструкций, забетонированных стационарных точек огня. Тоже может быть на 15 километров”, — отметил он.

Подоляк продолжил: "Когда наши ребята заходят на первый эшелон российской обороны, то это нужно будет проводить огромный объем разрушений, внутреннее уничтожение в этом эшелоне, то есть проходить километры внутри первого эшелона обороны".

По его словам, вторые-третьи линии обороны будут немного другой вид. Они будут не такими фундаментальными, как первая. Это будет немного проще, но здесь вопрос о другом, отметил Подоляк.

“Во-первых, нужно вгрызаться в оборону, как сегодня уже на тех или иных направлениях наши ребята вошли. И уже после этого уничтожать дальше. Здесь главное уничтожать, уничтожать и еще раз уничтожать. И для этого нужны соответствующие инструменты в большом количестве», – говорит он.

Потому что Россия, продолжил Подоляк, понимает две вещи: уничтожение большого количества живой силы по линиям обороны и уничтожение транспортной возможности подвозить дополнительные резервы и ресурсы: “То есть одновременно нужно уничтожать все, что находится в Крыму, Токмаке или Мелитополе. Чтобы они не могли через эти логистические центры подбрасывать свежий резерв и производить ротации”.

Во-вторых, продолжил он, нужно уничтожать максимально жестоко большое количество живой силы, находящейся в первом эшелоне обороны: "Сегодня эти две задачи наши ребята выполняют просто блестяще".

“Я оптимистично отношусь к происходящему. Для меня вообще было загадочно, когда мы с вами полтора-два месяца читали: "А почему вы так быстро не уничтожили все это?". Но вы посмотрите, у вас есть спутниковые снимки. Что такое Россия? Сколько она там сконцентрировала? И мы сегодня делаем то, что вы даже боялись подумать сделать», — резюмировал Подоляк.

Напомним, издание CNN написало 25 августа, что появляется все большее число признаков того, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на части южного фронта в Запорожской области, а теперь расширяют клин в направлении стратегического города Токмак.