Прорыв обороны россиян в Вербовом: эксперт объяснил, какие возможности открываются перед ВСУ

Вооруженные силы Украины прорвали линию обороны россиян вблизи населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Далее перед военными открывается Очеретоватое.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

По словам Мусиенко, после увольнения Роботиного украинские силы продолжили наступать в двух направлениях. Речь идет о районе Новопрокоповки и Вербового.

Прорыв стал следствием поиска слабого участка в обороне противника.

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"Россия пыталась спасти ситуацию, опрокидывая на это направление десантников, но они были отбиты украинскими силами. Россиянам не удалось провести контратаки, а наши силы прорвали первую линию обороны — очень крепкую и укрепленную", — отметил он.

Отметим, украинские войска прорвали оборону врага у Вербового.

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