Прорыв РФ к Доброполью: что говорят в ВСУ и военные блоггеры
В ОСУВ «Днепр» признали, что россияне пытаются пройти мимо первой линии обороны украинских позиций.
В Вооруженных силах прокомментировали информацию о стремительном прорыве российских войск в направлении Доброполья и катастрофической ситуации в Донецкой области.
Об этом говорится в заявлении ОСУВ «Днепр» (оперативно-стратегическая группировка войск) «Днепр».
В ОСУВ «Днепр» признали, что россияне, используя преимущество в численности, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций.
Однако заверили, что появление окупантов на этих территориях не означает их переход под контроль врага.
«Инфильтрация таких групп, хотя и влечет за собой необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является „взятием под контроль территории“. Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации», — говорится в сообщении.
ОСУВ «Днепр» признает, что ситуация остается сложной, и бои в этом регионе — самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого столкновения.
«Впрочем, украинские войска прилагают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, были уничтожены в кратчайшие сроки. Что и происходит», — подытожили в ВСУ.
Что говорят известные военные и милитарные блоггеры
Многие известные военные не разделяют таких спокойных заявлений и бьют тревогу.
Военный 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Османом» в своем канале «Говорят снайпер», подтвердил, что ситуация на Дружковском направлении действительно плохая.
«Такие прорывы — это явно последствия нетрезвой оценки своих сил и средств, а также возможностей врага. Враг не появляется с воздуха и не совершает подобные прорывы в один момент — была его работа, были удары в стык позиций, были обстоятельства, указывающие на такие последствия в ближайшем будущем, но на них вовремя не отреагировали. Это уже вина не только бригады — это системная проблема, которую враг очень умело использовал в свою пользу», — написал он.
Другой милитари-паблик «Офицер» также пишет, что ситуация в Донецкой области действительно критическая. По словам блоггера-военного, кроме вражеской пехоты, которая закрепилась на уже указанных на карте рубежах, есть еще ДРГ россиян, пытающихся пролезать дальше и создавать проблемы.
Военный аналитик Богдан Мирошников пишет, что оккупанты постепенно входят на пик возможностей, а также перебрасывают часть группировки из Сумщины на другие направления (преимущественно именно покровско-добропольское).
Он отмечает, что прорыв к Доброполью не возник сам по себе, перед этим были утрачены критически важные села. Однако украинцы на это не обратили внимания, потому что уже привыкли к таким новостям с фронта.
По его данным, этот участок Силы обороны действительно существенно усилили, но через переходный период между передачей обязанностей от ОТУ на корпуса и нарезки участков корпусам возник новый хаос в управлении.
«Поэтому усиление сыграет свою роль позже. А пока есть существенные прорывы», — подытожил аналитик.
Между тем в местных пабликах советуют жителям Доброполья немедленно выезжать в более безопасные регионы страны.
Напомним, в DeepState сообщили, что Доброполье может пасть быстрее Покровска.