Прорыв РФ к Доброполью: что говорят в ВСУ и военные блоггеры

Прорыв РФ в Донецкой области / © Deepstatemap

В Вооруженных силах прокомментировали информацию о стремительном прорыве российских войск в направлении Доброполья и катастрофической ситуации в Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении ОСУВ «Днепр» (оперативно-стратегическая группировка войск) «Днепр».

В ОСУВ «Днепр» признали, что россияне, используя преимущество в численности, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций.

Однако заверили, что появление окупантов на этих территориях не означает их переход под контроль врага.

«Инфильтрация таких групп, хотя и влечет за собой необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является „взятием под контроль территории“. Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации», — говорится в сообщении.

ОСУВ «Днепр» признает, что ситуация остается сложной, и бои в этом регионе — самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого столкновения.

«Впрочем, украинские войска прилагают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, были уничтожены в кратчайшие сроки. Что и происходит», — подытожили в ВСУ.

Что говорят известные военные и милитарные блоггеры

Многие известные военные не разделяют таких спокойных заявлений и бьют тревогу.

Военный 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Османом» в своем канале «Говорят снайпер», подтвердил, что ситуация на Дружковском направлении действительно плохая.

«Такие прорывы — это явно последствия нетрезвой оценки своих сил и средств, а также возможностей врага. Враг не появляется с воздуха и не совершает подобные прорывы в один момент — была его работа, были удары в стык позиций, были обстоятельства, указывающие на такие последствия в ближайшем будущем, но на них вовремя не отреагировали. Это уже вина не только бригады — это системная проблема, которую враг очень умело использовал в свою пользу», — написал он.

Другой милитари-паблик «Офицер» также пишет, что ситуация в Донецкой области действительно критическая. По словам блоггера-военного, кроме вражеской пехоты, которая закрепилась на уже указанных на карте рубежах, есть еще ДРГ россиян, пытающихся пролезать дальше и создавать проблемы.

Военный аналитик Богдан Мирошников пишет, что оккупанты постепенно входят на пик возможностей, а также перебрасывают часть группировки из Сумщины на другие направления (преимущественно именно покровско-добропольское).

Он отмечает, что прорыв к Доброполью не возник сам по себе, перед этим были утрачены критически важные села. Однако украинцы на это не обратили внимания, потому что уже привыкли к таким новостям с фронта.

По его данным, этот участок Силы обороны действительно существенно усилили, но через переходный период между передачей обязанностей от ОТУ на корпуса и нарезки участков корпусам возник новый хаос в управлении.

«Поэтому усиление сыграет свою роль позже. А пока есть существенные прорывы», — подытожил аналитик.

Между тем в местных пабликах советуют жителям Доброполья немедленно выезжать в более безопасные регионы страны.

Напомним, в DeepState сообщили, что Доброполье может пасть быстрее Покровска.