Прорыв россиян на Доброполье: военный указал на причины

Враг применяет тактику замаскированных диверсионных групп / © Associated Press

Российским оккупантам удалось осуществить глубокое продвижение в тыл украинских позиций на Добропольском направлении, применив тактику замаскированных диверсионных групп.

Об этом рассказал командир роты беспилотных авиационных комплексов 2-го батальона 68-й егерской бригады с позывным «Фурия» в эфире Общественного радио.

По его словам, враг совершил неожиданный маневр, продвинув в глубокий тыл диверсионные группы, которые перекрыли логистику.

«Они прощупывают на всех стыках бригад нашей линии фронта места, где есть слабинки. И как только они находят какое-то слабое место — сразу забрасывают мясными штурмами», — пояснил он.

«Фурия» также отметил, что на украинских позициях часто не хватает пехоты, чтобы отражать массированные штурмы.

«Командование об этом всегда говорит, но никакой помощи не было. И, соответственно, они просто забросали мясными штурмами и сделали прорыв», — подчеркнул военный.

При этом он добавил, что украинские бойцы отражают атаки врага и тот выступ, который образовался в результате резкого продвижения, можно обрезать и взять оккупантов в плен. Именно для этого сейчас были задействованы резервы и введены в бой новые бригады.

Как сообщалось ранее, 11 августа аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты фактически прорвали фронт в направлении Доброполья и продвигаются вблизи Кучерова Яра и Золотого Колодца.

Уже 13 августа спикер Оперативного командования «Днепр» Виктор Трегубов заявил, что украинские войска окружили и ликвидируют немногочисленные группы россиян, которые пытались продвинуться возле Доброполья.

В четверг, 14 августа, в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 сообщили, что ситуация на направлении стабилизируется.

«Силы обороны принимают все необходимые меры по выявлению и уничтожению групп российских оккупантов, которые накануне проникли в тыловые районы нашей обороны. Так, за прошедшие сутки военнослужащие одной из наших механизированных бригад взяли в плен пять захватчиков», — говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь сравнил проникновение оккупантов в район Доброполья с тем, как раньше они пробирались в Покровск.