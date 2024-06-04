Прорыв россиян на Харьковщине: в ДБР рассказали, как они ищут виновных

Государственное бюро расследований (ДБР) ищет виновных в прорыве российских войск в Харьковской области. В настоящее время дело находится на начальном этапе.

Об этом сообщил первый заместитель директора ГБР Александр Удовиченко в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Это события 10 мая, времени мало прошло. Для того чтобы объективно ответить, были ли какие-то нарушения, нужно следователям и экспертам исследовать массу документов. Все эти документы тайны. Что это за собой влечет? Усложненную процедуру их изъятия, получения, доступа к документам следователей и экспертов Эти документы очень много, они специфические, находятся в разных местах, а некоторые банально невозможно удалить, потому что сейчас они используются, — без них могут быть парализованы какие-то процессы на линии фронта. чтобы ответить на все вопросы. Сейчас это дело еще достаточно сырое", — сказал он.

Кроме изъятия и изучения секретных документов, в ходе расследования дела изучаются свидетельские показания. На сегодняшний день допрошены уже 104 человека. Это военное руководство, бойцы, непосредственно находившиеся на поле боя, многие другие люди.

"Некоторых допрашивали по три-четыре раза. Потому что получается так, что ты допросил Петрова, а потом Иванова. Иванов что-то рассказал о Петрове, о чем сам Петров не сказал, и ты снова допрашиваешь и уточняешь", — подчеркнул Удовиченко.

Чиновник публично заверил, что это дело будет расследовано объективно. По его словам, очень много ресурса, СБУ, прокуроров задействовано в расследовании.

"Актуальность и важность дела очевидна. Еженедельно руководство того или иного правоохранительного органа выезжает на место, чтобы держать на контроле ход расследования. Я, как организатор следственного процесса, очень благодарен главнокомандующему – он способствует расследованию, заинтересован в том, чтобы мы разобрались. Но, повтор., речь идет о тайных документах", — подчеркнул он.

Напомним, эксперт указал на важный нюанс, почему попытка прорыва россиян возле Волчанска закончилась разгромом.

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