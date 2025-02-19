Прорыв россиян в Днепропетровскую область: эксперт оценил возможности оккупантов

На фронте затормозилось наступление армии Российской Федерации, в частности, на Покровском направлении. В свою очередь, украинские Вооруженные силы перешли к контратакам.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV".

По его словам, в ближайшей перспективе говорить об окружении Покровска и тем более о взятии этого города для россиян нет смысла.

"Сейчас нет сил у них. В ближайшей перспективе они могут попытаться продвинуться к границам Донецкой области с Днепропетровской и записать это себе в политический плюс и не больше. Поскольку для того, чтобы там наступать, придется перебрасывать войска", — подчеркнул Попович.

Между тем, российские захватчики пока имеют успехи в районе Курахово. Впрочем, по мнению Поповича, в ближайшее время россияне могут сместить акцент на другое направление.

"Оно для россиян будет больше на Краматорском направлении, под Купянском или на Курщине. Но под Покровском они затормозились", — подчеркнул Попович.

Напомним, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий заявил, что россияне сконцентрировались на юге Покровска. ВСУ продолжают держать оборону на этом направлении.

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