Прорыв россиян в Курской области: Жданов рассказал, на что врагу хватит сил

Все на что способны россияне – это равнять с землей собственные населенные пункты ударами авиации.
Российские войска в Курской области вклинились вглубь украинской группировки на 7 км и остановились на этом, так как для дальнейшего продвижения у них больше нет ни сил, ни средств.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале.
В то же время, по словам эксперта, авиация РФ продолжает "сносить села и города" на своей собственной территории.
"Ситуация в Курской области начинает проясняться. Противник вклинился, есть подтверждение. До 7 километров они продвинулись вглубь нашей группировки, и на этом они остановились. Сил и средств больше нет. Второго эшелона для наращивания усилий нет, резерва для развития успеха нет", – подчеркнул Жданов.
Он добавил, что ВСУ "методически" выбивают россиян с утраченных позиций ударами "с двух сторон". При этом россияне несут колоссальные потери.
"Сколько они там еще продержатся, сказать трудно. Пожалуй, сейчас снова встанет вопрос перед российским руководством о том, откуда же снимать резервы для перебрасывания в Курскую область", – отметил эксперт.
Олег Жданов также отметил, что в Харьковской области уже заметна тенденция к снижению активности боевых действий.
Напомним, по словам военного обозревателя Дениса Поповича, россияне хотели разделить группировку ВСУ в Курской области, но им это не удалось. В то же время, официальной информации от украинского командования о ситуации на Курщине нет.
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