Прорыв Сил обороны в Харьковской области: обнародовано видео от первого лица

Трехсотые оккупанты в норах, вражеские трофеи и интенсивные ближние бои – в 3-й штурмовой бригаде рассказали о ситуации в Харьковской области.

Эксклюзивные кадры из экшн-камер бойцов 1 механизированного и штурмового батальонов 3 штурмовой бригады, которая смогла продвинуться на Харьковщине.

Видео было опубликовано 31 августа на канале бригады.

"Так начиналось наступление Третьей штурмовой бригады. Пехота разносит вражеские блиндажи. Огненными накатами рвется к окопной линии противника. Враг оказывает яростное сопротивление и пытается окружить штурмовые группы... Трехсотые оккупанты в норах, вражеские трофеи и интенсивно в бригаде.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины "понемногу стачивают" оккупантов на Харьковском направлении. Оперативная ситуация облегчилась.

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