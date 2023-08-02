Прорыв судов в порты Одесчины: действительно ли прорвана блокада РФ и чем это обернулось для Украины

Корабли следовали через территориальные воды других государств и за пределами объявленного закрытым района.

Три гражданских судна, которые добрались до украинских портов, на самом деле не прорывали российскую блокаду.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила на брифинге в медиа-центре "Украина-Одесса" 2 августа.

Гуменюк рассказала, как три морских иностранных судна смогли прорваться в порты на юге Одесчины для загрузки.

"Прорыва блокады как такового не было, поскольку суда шли по рекомендованному курсу, используя в том числе территориальные воды других государств, и за пределами района, который провозглашен закрытым", — пояснила спикер ОК "Юг".

В то же время, она обратила внимание, что вокруг этих судов был создан информационный ажиотаж, который не прямо, но спровоцировал ночную российскую атаку дронами по портам на Дунае в Одесской области.

"Была создана искусственная информационная бомба, сработавшая против дунайских портов", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что привлечение такого внимания и использование информации приводит к усугублению российской агрессии. Представительница защитников юга посоветовала представителям медиа быть очень осторожными.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что 30 июля в зерновой терминал в Измаиле в дельте Дуная прибыли три грузовых судна, принадлежащих компаниям из Греции, Израиля и Турции. За следованием кораблей следили четыре разведывательных самолета НАТО.

Также сообщалось, что первым "прорвал российскую блокаду Черного моря" израильский корабль в сопровождении противокорабельного самолета и беспилотника из США.

В ночь на 2 августа российские оккупанты атаковали дронами портовую и промышленную инфраструктуру в Измаиле на юге Одесчины, в том числе повредив элеватор с зерном.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Под наблюдением самолетов НАТО в порт Украины зашли суда! Флоту РФ пора бояться | Александр Коваленко"

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