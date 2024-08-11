Прорыв в Курской области: почему россияне не могут остановить продвижение ВСУ — Коваленко

Прорыв ВСУ в Курской области имеет тяжелые последствия для россиян и они не могут остановить продвижение на Курщине.

Об этом "24 Каналу" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что некоторые ошибки россиян привели к прорыву на Курщине и назвал какие именно.

"Это феноменально": три фактора, которые привели к фиаско россиян на Курщине

"Если считать, что в Курской области продвижение происходило на вражеской территории, это феноменально", – сказал Коваленко.

Итак, фиаско обороны россиян было обусловлено тремя факторами.

1. Комплектация войск

За оборону Курщины отвечает группа войск "Север", в которую входят три подгруппы: "Курск", "Брянск" и "Белгород". Наиболее боеспособная – "Белгород", которая сейчас ведет боевые действия на севере Харьковщины.

"Соответственно, группа войск "Брянск" и "Курск" укомплектована так, чтобы даже не прикрывать границу, а лишь имитировать ее прикрытие. Общее количество группы войск "Курск" составляло примерно 10 тысяч личного состава. Однако он не имел штатной комплектации по технике", – объяснил он.

2. Планирование прорыва

Во время подготовки прорыва в Курской области направления продвижения ВСУ настолько профессионально спланировали, что остановить эти силы было невозможно. Движение подразделений происходило не только вдоль логистических артерий, трасс, но также и вдоль рек, выполнявших функции фортификаций, отметил эксперт.

"Например, движение в направлении российского города Суджа шло вдоль трассы Р-200 и было прикрыто с левого фланга по реке Олешня. После того, как населенные пункты, находившиеся с левой стороны Р-200, перешли под контроль соответствующих подразделений, они уже были прикрыты естественной преградой", – отметил Коваленко.

3. Проблемы со связью

Провал обороны россиян на Курщине произошел, в частности, и из-за полного отсутствия системы профессиональной связи. Когда система управления была нарушена, некоторые подразделения не выполняли свои функции профессионально. В частности, подразделение "Ахмат", как только начала работать артиллерия, сразу ушло со своих позиций, оставив там самих срочников.

Среди пленных россиян, по его словам, также большое количество срочников, которые пошли служить в российскую армию, но не собирались подписывать контракт и умирать за эфемерные идеи Путина ни на территории Украины, ни на территории России.

"Все эти факторы привели к такому результату, а также то, что российское военно-политическое командование в первые 48-72 часов с начала прорыва фактически находилось в "анабиозе". Только сейчас начались определенные действия, чтобы приостановить продвижение подразделений в Курской области", – сказал Коваленко.

Напомним, враг начал опрокидывать на Курщину дополнительных военных, которые должны были усилить оккупационные позиции на Покровском направлении в Украине.

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