Прорыв в Курской области РФ: какие стратегические объекты там есть

Если будет захвачена Курская АЭС, Украине будет чем торговаться за Запорожскую АЭС, считает эксперт.

Россияне официально потратили около 15 миллиардов рублей на оборону Курской области за последние два года. Но это не смогло остановить происходящее в этом регионе.

Об этом рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в комментарии "24 каналу".

Эксперт отметил, что неназванные люди преодолели эти оборонные сооружения и уже якобы контролируют газоизмерительную станцию "Суджа", некоторые вокзалы и т.д..

Линия железной дороги в этом регионе частично снабжает и Белгород. Здесь есть запасная логистика для вражеской группировки "Север", которая находится в Харьковской области и частично в Луганской.

"Газораспределительная станция для россиян является стратегическим объектом. Если бомбить газопровод, то оно может по всему газопроводу дальше начать взрываться", – сказал Жирнов.

Есть еще один стратегический объект

Как отметил Жирнов, еще один стратегический объект, расположенный в этом регионе – Курская АЭС. Она расположена примерно в 80-90 километрах от границы с Украиной. Расстояние зависит от дорог, по которым добираться.

"Если она будет захвачена, то будет чем торговаться за Запорожскую АЭС. Тогда будет возможность обмена. Как сказал советник главы ОП Михаил Подоляк, события в Курской области могут усилить переговорные позиции Украины", – подчеркнул Жирнов.

Напомним, мэр российского Курчатова, где расположена Курская АЭС, заявил, что боевые действия продолжаются в нескольких десятках километров от города.

В Сети шутят о захвате Курской АЭС

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