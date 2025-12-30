Прорыв возможен где угодно: Чмут объяснил, почему фронт становится все более уязвимым

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

Украина оказалась в сложной ситуации на фронте, когда Силы обороны вынуждены постоянно реагировать на действия врага, не имея достаточных резервов для ответа. Российские оккупанты сознательно увеличивают количество «горячих точек», пытаясь истощить украинскую армию и найти пробел в обороне.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал известный военный аналитик, руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

Тактика «растяжки»: чего добивается враг

По словам эксперта, командование России ясно понимает свои преимущества и проблемы Украины. Оккупанты реализуют стратегию «растягивания» фронта, заставляя украинских защитников распылять силы.

Реклама

«Глобально россияне понимают, что, увеличивая количество горячих мест на фронте, они ставят нас на растяжку, когда у нас нет стратегических резервов и заходим в ситуацию, где вынуждены постоянно реагировать на их попытки наступательных действий», — объясняет Чмут.

Главная опасность такой тактики состоит в том, что рано или поздно враг может добиться своей цели — нащупать слабое звено в украинской обороне.

«Рано или поздно они найдут слабый участок фронта, который смогут прорвать и выйти на оперативное пространство», — предостерегает аналитик.

Проблема с людьми: мобилизация и утраты

Ситуация усугубляется тем, что украинская армия сталкивается с острым дефицитом личного состава. Пока враг наращивает давление, Украина не успевает пополнять свои ряды.

Реклама

«Количество резервов у нас не увеличивается. Мобилизация падает», — констатировал Тарас Чмут.

Он также подчеркнул, что понятие потерь включает не только погибших героев. Это комплексный показатель, существенно влияющий на боеспособность подразделений.

«Далее вопросы потерь — это не только погибшие, это и санитарные потери, и просто люди, которые увольняются со службы по разным законным причинам», — отметил эксперт.

Пока украинским защитникам удается сдерживать нашествие врага, но это происходит ценой сверхчеловеческих усилий и больших жертв. С каждым годом войны количество участков, где россияне уходят в наступление, только растет.

Реклама

«Будут ли силы и средства их остановить, выровнять и отбросить назад — это вопрос большой и открытый. Как результат, мы двигаемся не в положительную для себя сторону на поле боя», — подытожил Тарас Чмут.

Напомним, ранее сообщалось, что прорвавшиеся в село Грабовское Сумской области российские захватчики протиснули украинскую линию обороны в одной точке.