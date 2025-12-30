- Дата публикации
Война
302
2 мин
Прорыв возможен где угодно: Чмут объяснил, почему фронт становится все более уязвимым
Ситуация усугубляется падением темпов мобилизации и отсутствием стратегических резервов.
Украина оказалась в сложной ситуации на фронте, когда Силы обороны вынуждены постоянно реагировать на действия врага, не имея достаточных резервов для ответа. Российские оккупанты сознательно увеличивают количество «горячих точек», пытаясь истощить украинскую армию и найти пробел в обороне.
Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал известный военный аналитик, руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.
Тактика «растяжки»: чего добивается враг
По словам эксперта, командование России ясно понимает свои преимущества и проблемы Украины. Оккупанты реализуют стратегию «растягивания» фронта, заставляя украинских защитников распылять силы.
«Глобально россияне понимают, что, увеличивая количество горячих мест на фронте, они ставят нас на растяжку, когда у нас нет стратегических резервов и заходим в ситуацию, где вынуждены постоянно реагировать на их попытки наступательных действий», — объясняет Чмут.
Главная опасность такой тактики состоит в том, что рано или поздно враг может добиться своей цели — нащупать слабое звено в украинской обороне.
«Рано или поздно они найдут слабый участок фронта, который смогут прорвать и выйти на оперативное пространство», — предостерегает аналитик.
Проблема с людьми: мобилизация и утраты
Ситуация усугубляется тем, что украинская армия сталкивается с острым дефицитом личного состава. Пока враг наращивает давление, Украина не успевает пополнять свои ряды.
«Количество резервов у нас не увеличивается. Мобилизация падает», — констатировал Тарас Чмут.
Он также подчеркнул, что понятие потерь включает не только погибших героев. Это комплексный показатель, существенно влияющий на боеспособность подразделений.
«Далее вопросы потерь — это не только погибшие, это и санитарные потери, и просто люди, которые увольняются со службы по разным законным причинам», — отметил эксперт.
Пока украинским защитникам удается сдерживать нашествие врага, но это происходит ценой сверхчеловеческих усилий и больших жертв. С каждым годом войны количество участков, где россияне уходят в наступление, только растет.
«Будут ли силы и средства их остановить, выровнять и отбросить назад — это вопрос большой и открытый. Как результат, мы двигаемся не в положительную для себя сторону на поле боя», — подытожил Тарас Чмут.
Напомним, ранее сообщалось, что прорвавшиеся в село Грабовское Сумской области российские захватчики протиснули украинскую линию обороны в одной точке.