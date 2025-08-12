Прорыв врага под Добропольем: обозреватель назвал причину и заявил об угрозе коллапса

Российские военные / © Associated Press

Прорыв российских войск под Добропольем Донецкой области произошел из-за сочетания слабого участка обороны, эффективной тактики инфильтрации противника, бюрократических ошибок в украинском командовании, недостатка живой силы и логистических трудностей после перерезания ключевых путей.

Такое мнение высказал военный обозреватель Кирилл Данильченко.

Прорыв в направлении Доброполья — причина и угрозы

Эксперт прокомментировал прорыв российской армии под Добропольем и назвал причины этого.

«Пока у нас физически перерезано шоссе Доброполье-Краматорск, противник заскочил под новые оборонительные линии на плечах тех, кто отходит, инфильтрация малых групп в села, куда потом заведут авинаводчиков и пилотов», — говорится в заметке Данильченко.

Он отметил, что украинские инженерные заграждения улучшились, однако, большой объем выполненной работы перечеркивает «очередной провал» одной из бригад третьей очереди военного времени, которая до момента катастрофы докладывала командованию, что «все в порядке, трудно, но контролируемо».

«Есть угроза как Доброполью на тактическом уровне, так и на оперативном обтекании Славянской агломерации и снова попытаться угрожать Барвенково — крупному железнодорожному узлу. Сковывая наши силы в Покровске, россияне продолжают охватывать фланги, чтобы отступление из застройки проходило под ударами дронов и уменьшить свои потери от лобового штурма», — описал ситуацию обозреватель.

Как действует враг?

Он акцентировал, что враг не делает ничего сверхъестественного. Россияне ввели в бой 39-ю бригаду с Сахалина и «сборную солянку 2-й армии» там, где удалось продавить линию — полями к северу от Никаноровки. Это стык двух подразделений, и это происходит уже не впервые.

На этот раз оккупанты не используют никаких танковых колонн или механизированного наступления — только мотоциклы, багги, пехоту, изоляцию логистики оптоволокном и наряды артиллерии.

«Обтекают норы и наблюдательные пункты, нависают над флангами. Заводят много малых групп за линию фронта, где это возможно — не гнушаются забегать в Покровск и под Доброполье, в типичные миссии для „200“ в один конец», — описал действия врага Данильченко.

Какие задачи врага в направлении Доброполья и при чем здесь Трамп?

Обозреватель считает, что задача оккупантов — хаос, усугублять отсутствие слаженности у сборной «пожарных команд» Сил обороны Украины, атака логистики на последнем километре.

«Да, картинка перед переговорами и потери во время инфильтрации — но они эту картинку дают. Далее выходит Трамп весь в белом, и рассказывает, что россияне победили Наполеона и Гитлера, а тот генерал, который допустил ошибку под Киевом, зная друга Владимира, уже мертв (это был знатный кринж), надо договариваться. Это же Россия», — говорится в сообщении эксперта.

Ситуация близка к коллапсу из-за нехватки пехоты

Данильченко также употребил иронию, но дал понять, что на этом направлении Украине не хватает пехоты.

«Мало людей и поэтому проблема близка к коллапсу на этом направлении? Не знаю, дети 18-24 лет вроде бы нормально посещают заведения и выезжают на учебу. Представители стратегических цирков и компаний, фасующих пряники, забронированы. Женщин нельзя в связь, на РЛС, в мобильные огневые группы, а мужчин оттуда укрепить линию — общество не поймет. Выглядит логично — откуда же недостатку пехоты взяться, не понимаю?» — написал обозреватель.

Он отметил, что Украина ведет войну на выживание. Нельзя делать ставку на один род войск и серьезно планировать, что можно завесой из наземных роботизированных систем и китайского конструктора удержать более 100 км линии боевого соприкосновения. Даже с промышленностью Евросоюза позади.

«Нельзя рассказывать бесконечно, что нам нужно миллионы дронов и все получится — пришло время прикрутить понятное желание ковать позорный металл и задуматься о безопасности», — призвал эксперт.

Под Добропольем — «пожарная команда» из украинских подразделений: цикл повторяется

По словам Данильченко, под Доброполье сейчас движутся несколько украинских подразделений как «пожарная команда». Он указал на повторение цикла.

«Цикл снова повторяется — много месяцев готовим оборону, случается Волчанск или Юнаковка, спешно закрываем их тем, чем есть, начиная от полицейских батов и пограничников, заканчивая сводными частями по аэродромному обслуживанию. Удержав фронт, перебрасываем туда боеготовые с сильной беспилотной компонентой и неплохой комплектацией бригады, стабилизируем направление, однако начинаются проблемы уже там, где их сняли», — объяснил обозреватель.

Что делать Украине?

По оценкам Данильченко, россияне займут, что смогут. Они начнут заливать все бетоном и дронами их не сдвинуть. Враг вскоре сам оптоволокном будет изолировать логистику.

«Нужна пехота. Да, тогда впереди — непопулярные решения, но принять ультиматум РФ — тоже непопулярное решение. Очень нужно не докладывать наверх, что хотят услышать, а говорить правду — обратная связь критически важна. Понять, что даже если завтра произойдет договорняк, то нам придется держать войска на линии, ротировать их и поставлять — ничего не изменится. Нужны реформы, люди и деньги. Реформа управления и принятия решений назрела и перезрела», — говорится в заявлении эксперта.

Он отметил — пока катастрофы еще нет, но время идет.

«Эти „тельбухи“ — узкие прорывы в пару-тройку километров ширины, враг тянул уже не раз и не два, чтобы их срезали с катастрофой для тех, кто прорывается — единичные случаи. Это также неприятный звонок. Но повторюсь — реальность нам важнее картинки и сейчас, и когда-либо вообще», — резюмировал обозреватель.

Напомним, 11 августа аналитики DeepState и волонтер Сергей Стерненко заявили, что российские войска фактически прорвали фронт в направлении Доброполья и продвигаются вблизи Кучерова Яра и Золотого Колодезя. Сообщалось о прорыве фронта на 10 км неподалеку Доброполья.

В свою очередь, в ОСГВ «Днепр» заявили, что враг пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций, но заверили, что появление россиян на этих территориях не означает их переход под контроль врага. Ситуация сложная, но украинские защитники прилагают максимальные усилия для быстрого уничтожения противника.

12 августа Первый корпус Нацгвардии Украины «Азов» сообщил, что несколько дней назад занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. Подразделения корпуса спланировали и приняли меры по блокированию сил врага в определенном районе. О результатах будет сообщено позже.