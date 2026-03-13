Прорыв ВСУ на трех направлениях, "ад" на Донбассе и безумные потери РФ: обзор боевых действий в Украине

Силы обороны Украины достигли тактического продвижения на Купянском направлении, на участке Константиновка-Дружковка и западе Запорожской области. В то же время, российская армия усиливает давление на востоке, имея частичный успех на Покровском направлении.

ТСН.ua собрал главные подробности с фронта.

Согласно анализу Института изучения войны (ISW), на Купянском направлении зафиксировано продвижение украинских подразделений. В ISW отмечают, что «эти события не свидетельствуют об изменении контроля над местностью или передним краем района боевых действий».

Кроме того, геолокационные фото от 11 марта подтверждают, что Силы обороны продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка непосредственно на южную окраину Константиновки. Также зафиксированы успешные действия украинских военных на западе Запорожской области — юго-восточнее Новоданиловки.

Наиболее напряженной остается ситуация в Покровском направлении, где аналитики ISW зафиксировали продвижение российских войск к югу от Белицкого.

Военный с позывным «Мучной» также сообщил о напряженной ситуации на Покровском направлении. По его словам, российские войска пытаются продвигаться малыми пехотными группами в сторону Сергеевки, однако пока не смогли полноценно выйти прямо на украинские рубежи обороны.

В то же время, противник постепенно накапливает силы южнее — в районе балок и лесополос, где прячет личный состав и подтягивает подкрепление. Выдвижение российских подразделений происходит, в частности, из района шахтоуправления «Покровское» и территорий севернее шахты.

По оценке военного, таким образом оккупанты пытаются создать плацдарм для дальнейшего продвижения в направлении Сергеевки, используя рельеф местности как природное укрытие.

Особенно сложная ситуация сложилась вокруг населенного пункта Гришино.

«По Гришиному ситуация, без украшений, критическая. Противник практически дожал населенный пункт. В настоящее время остается около 5–10% серой зоны — отдельные улицы, где еще продолжаются бои. В случае полной потери села, противник, вероятно, попытается развивать наступление дальше на запад, в направлении Новоалександровки и Васильевки», — отметил военный.

Кроме того, как утверждает «Мучной», западнее Родинского враг активно применяет диверсионно-разведывательные группы. ДРГ действуют максимально дерзко, перемещаясь в гражданской или маскировочной одежде в тыловых промежутках, с целью найти слабые места в обороне и выйти в сторону населенного пункта Шевченко.

Смена тактики врага на Славянском направлении

Российские войска изменили подход к ведению боевых действий на Славянском направлении, перейдя от быстрых прорывов к методическому продавливанию обороны ВСУ.

Военный корреспондент Богдан Мирошников объясняет это изменение необходимостью обеспечения флангов после предыдущих стремительных прорывов на 5-7 километров.

«Особенно это касается подходов к Рай-Александровке сразу с трех сторон. Враг отлично понимает важность этого населенного пункта. Поэтому ресурсы, задействованные в атаках, огромны. Все, что можно делать в таких условиях, — истощать оккупанта и оттягивать момент ухода», — отмечает Мирошников.

Мучной добавляет, что на подступах к Рай-Александровке противник проводит разведку боем, используя естественные складки рельефа для скрытого передвижения.

«В общем, на этом участке фронт не рвется одним ударом. Он методично подгрызает оборону с разных сторон, пытаясь создать несколько точек давления одновременно. Поэтому ключевая опасность здесь — не сиюминутный прорыв, а медленное сжатие позиций через фланги и высоты», — объясняет военный.

Он также сообщил, что северо-восточнее Кривой Луки противник частично взял под контроль меловые высоты, что дает ему возможность корректировать огонь и контролировать логистические маршруты ВСУ.

Провалы и котел окупантов в Харьковской области

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), на севере Харьковской области российские войска проводили наступательные операции, однако заметного продвижения им достичь не удалось.

Попытки атак были зафиксированы северо-восточнее Харькова вблизи Волчанских хуторов, Прилипки и Симиновки, а также в направлении Зибиного и Веселого.

В то же время, по информации украинского военного обозревателя Константина Машовца, украинские подразделения фактически остановили продвижение российских войск в этом районе, несмотря на то, что подразделения 44-го армейского корпуса и 6-й общевойсковой армии РФ продолжают попытки двигаться вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Графского.

К слову, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Форпост» Дмитрий Усов ранее сообщал, что российские войска пытаются обойти город Волчанск Харьковской области с флангов, в поисках слабых мест в украинской обороне.

По его словам, попытки наступления врага растянуты примерно на 40 километров как к востоку, так и к западу от города. В то же время, эти атаки были остановлены украинскими подразделениями.

Военный также отметил, что российская армия пытается влиять на логистику Сил обороны, активнее используя ударные дроны, которые иногда залетают глубже в тыл. По его словам, были случаи, когда такие беспилотники фиксировали даже на северной окраине Харькова.

Однако бойцы 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ провели штурмовую операцию на одном из участков фронта в районе Богуславки Харьковской области.

По информации военных, десантники 2-го аэромобильного батальона смогли зайти прямо на позиции российских подразделений и вступили в ближний бой. В результате четверо российских военных сдались в плен, еще один сопротивлявшийся оккупант был ликвидирован.

В бригаде отметили, что взятые в плен военные РФ пополнят обменный фонд Украины.

Также спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что в Купянске в окружении находится около двух десятков российских военных.

По его словам, они прячутся в подвале разрушенного здания больницы, где обустроили несколько укрытий и фактически пытаются выжить.

Трегубов отметил, что эти военные не представляют непосредственной угрозы и не способны проводить активные боевые действия, поэтому Силы обороны не атакуют их, чтобы не рисковать жизнью украинских военных.

ВСУ перехватили инициативу в Александровском направлении: детали контрнаступления

Успех на этом участке фронта стал возможным благодаря комплексному подходу и взаимодействию разных подразделений. Офицер отделения коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8 корпуса Десантно-штурмовых войск Сергей Колесниченко объяснил механизм перехвата инициативы.

«Прежде всего, это тщательное планирование операции и выбранная стратегия действия, позволившая навязать противнику невыгодный для него темп боевых действий. Важную роль играл эффект неожиданности, когда наши подразделения действовали там и тогда, где враг этого не ожидал», — подчеркнул Колесниченко.

По его словам, этот результат является результатом последовательной и слаженной работы подразделений всех уровней. Алгоритм действий выглядит следующим образом: разведка своевременно выявляет позиции россиян, беспилотные системы корректируют цели, а артиллерия наносит точные удары по живой силе, технике и логистическим путям врага.

«В результате противник больше вынужден реагировать на наши действия, чем реализовывать собственные планы. Именно это позволяет постепенно перехватывать инициативу и создавать условия для дальнейшего продвижения наших подразделений», — отметил офицер ДШУ.

Комментируя возможное влияние этих событий на смежные участки фронта (в частности, в Донецкой области или вблизи Гуляйполя), Колесниченко отметил, что хотя успехи ВСУ безусловно влияют на общую оперативную обстановку, каждое направление имеет свою специфику и интенсивность боев. Поэтому говорить о прямом и мгновенном влиянии на другие сектора пока преждевременно.

Тактическое продвижение и тяжелые бои за Вишневое

Военнослужащий «Мучной» раскрыл более подробные тактические подробности боев на Александровском направлении. По его информации, украинские подразделения совершили небольшое, но стратегически важное тактическое продвижение восточнее Нечаевки. Речь идет о постепенном оттеснении противника из лесополос и занятии более выгодных рубежей.

Одновременно продолжаются ожесточенные бои за населенные пункты Даниловка и Вишневое.

«По Вишневому ситуация особенно сложна: примерно 15% населенного пункта находится под нашим контролем, но остальная территория фактически превращена в зону постоянных боевых столкновений. Центр села, западная часть и происки к южному флангу — это участки, где противник постоянно пытается удерживаться и контратаковать», — сообщает военный.

Бой идет за каждый дом и каждую посадку. Однако ВСУ имеют тактический успех: бойцы продвинулись в систему балок юго-восточнее Вишневого. Эти природные укрытия позволяют скрыто маневрировать пехотой, безопаснее подтягивать резервы и создавать плацдармы для дальнейшего давления на позиции армии РФ.

На других участках этого рубежа также ведется интенсивная работа:

Вербовое и Калиновское: украинские подразделения активно работают по врагу, сдерживая его и постепенно выбивая из укрытий.

Линия Степное — Березово: ситуация остается тяжелой. Враг крепко цепляется за позиции и пытается удержать свои рубежи путем контратак. Однако украинские защитники продолжают давить, несмотря на сложные условия.

В целом, Александровское направление сейчас является зоной тяжелой позиционно-маневренной борьбы. Результат здесь определяется не стремительными прорывами, а системным, шаг за шагом, оттеснением врага из опорных пунктов и выравниванием линии фронта.

Однако, по данным DeepState за 13 марта, россияне продвинулись возле села Яблоновка Юнаковской общины Сумской области.

Согласно данным аналитического проекта, «красная зона» с отметкой «оккупирована» в этом районе увеличилась с 239,79 км до 244,25 км.

Карта Deep State / © Deepstatemap

Что говорят в Генштабе

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 13 марта россияне не прекращают применять тактику огневого террора как против позиций ВСУ, так и против мирных населенных пунктов.

«Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 78 авиационных ударов, сбросив 292 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9112 дронов-камикадзе и произвел 4231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 201 из реактивных систем залпового огня», — отмечается в строительстве.

Больше всего от авиаударов пострадали районы населенных пунктов в Днепропетровской (Покровское, Подгавриловка, Орлы), Запорожской (Воздвижковка, Волшебное, Степногорск и другие) и Херсонской (Одрадокаменка) областях.

Какие направления фронта самые горячие

Согласно информации военного командования, российская армия концентрирует наибольшие усилия на трех направлениях — Константиновском, Гуляйпольском и Покровском. На каждом из них ВСУ отразили десятки атак.

Константиновское направление: здесь зафиксирована высокая активность врага. Агрессор совершил 28 атак в сторону Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки, а также в районах Плещеевки и Русиного Яра.

Линия фронта / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Гуляйпольское направление: произошло 28 боеприкосновений. Оккупанты пытались прорвать оборону вблизи Гуляйполя, Мирного, Зеленого и в сторону Доброполья, Железнодорожного и Леноконстантиновки.

Линия фронта / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Покровское направление: украинские защитники остановили 27 штурмовых действий противника. Бои шли в районах Мирнограда, Родинского, Удачного, Новониколаевки, а также в сторону Белицкого, Гришиного и Новоалександровки.

Линия фронта / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кроме того, активные наступательные действия враг вел на Славянском, Александровском и Лиманском направлениях. На Краматорском и Приднепровском направлениях наступательных действий со стороны россиян за прошедшие сутки не зафиксировано. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника нет.

Какие потери врага

В ответ на штурмы российской пехоты украинская авиация, ракетные войска и артиллерия наносят точные удары. За прошедшие сутки удалось поразить вражескую реактивную систему залпового огня и еще один важный военный объект агрессора.

«В общей сложности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 860 человек. Также враг потерял семь танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре реактивных системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 2071 беспилотный летательный аппарат и 189 единиц автомобильной техники», — констатировали в Генештабе.

К слову, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявлял, что потери российской армии на фронте уже три месяца подряд превышают темпы ее пополнения. По словам украинского генерала, несмотря на значительные потери Россия не отказывается от наступательных действий на фронте протяженностью около 1200 километров.