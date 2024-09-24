Прорыв ВСУ в Курской области стал ударом по репутации России – эксдиректор ЦРУ

Операция ВСУ в Курской области стала ударом по авторитету российских властей, продемонстрировав слабость и небоеспособность российских сил. Эта ситуация показала миру уязвимость обороны России, на которую официальные власти стараются не обращать внимания.

Об этом рассказал в интервью "24 Каналу" бывший директор Центрального разведуправления США, американский генерал Дэвид Петреус.

Он отметил, что ВСУ перебросили в Курскую область четыре бригады, снабдив их дронами, системами ПВО и логистикой, что застало россиян врасплох. Операция оказалась неожиданной даже в условиях современной слежки. В то же время ответ России был непоследовательным и отнял много времени.

Петреус считает, что ответ России был непоследовательным и занял слишком много времени. По его словам, российские войска сейчас пытаются сузить зону контроля ВСУ, чтобы вытеснить украинские силы, сосредотачивая ресурсы, которые могли бы быть использованы на передовой, в том числе вблизи Покровска. Генерал добавил, что операция ВСУ в Курской области оправдывает приложенные усилия.

Напомним, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев считает, что россиянам понадобится от полугода до года, чтобы выбить ВСУ из Курской области. Вражеские войска пытаются контратаковать, но им мешают их собственные фортификационные сооружения.

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