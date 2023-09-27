Прорыв ВСУ возле Вербового: эксперты объяснили, повлияет ли это на контрнаступление

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарновский на днях рассказал, что ВСУ прорвали оборону врага возле Вербового Запорожской области. Населенный пункт имеет тактический характер – теперь украинские защитники могут заняться уничтожением вражеских ресурсов, а также логистики их поставки как подкрепления.

Об этом "РБК-Украина" рассказал военный эксперт и эксначальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, успех украинских защитников и продвижение в районе Вербового носит тактический характер, и вряд ли коренным образом изменит ситуацию.

"То есть наша армия систематически уничтожает их артиллерию, бронетехнику и личный состав. Что будет дальше?. Я уверен, что пока мы не разорвем подразделения, которые сменили тех, кто держал оборону на "линии Суровикина", вряд ли появится возможность активно двигаться вперед. Думаю, в ближайшее время мы сосредоточимся на уничтожении их боевого потенциала.", — рассказал эксперт.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что пока рано говорить о близкой кульминации контрнаступления на юге.

Он отмечает, что кроме Вербового и Новопрокопки есть успехи в направлении сел Новофедоровка и Копани, и каждый из них приближает прорыв второй линии обороны РФ.

"Основная цель – выйти на Токмак по трассе Т0408, конечно, по дороге освободив Новопрокоповку, Ильченково и Сладкую Балку. Контроль над логистической артерией 0408 позволит выйти на северные ворота в Токмак. Далее могут быть разные варианты от окружения до деоккупации города., чтобы россияне отступили, потому что окружение потребует больших сил и займет больше времени", — говорит эксперт.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заинтриговал "хорошими новостями" с южного фронта.

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