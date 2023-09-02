Прорыв второй линии обороны россиян: генерал Тарнавский оценил перспективы контрнаступления на юге

Большинство времени и ресурсов оккупанты потратили на укрепление первой линии обороны.

В Кремле не ожидали, что ВСУ смогут прорвать первую линию обороны на южном направлении. На строительство этих укреплений оккупанты потратили 60% своего времени и ресурсов, две другие линии обороны защищены значительно слабее.

Об этом говорил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью Observer.

По его словам, российские войска "стояли и ждали украинскую армию", обстреливая технику снарядами и дронами. Теперь, когда первый барьер преодолен, оккупанты вынуждены прибегать к маневрам. В то же время ВСУ вернули после разминирования на поле боя свои танки и другую бронетехнику.

"Сейчас мы находимся между первой и второй линиями обороны, завершаем уничтожение подразделений противника, обеспечивающих прикрытие отхода российских войск за вторую линию обороны", – рассказал генерал.

По его словам, между первой и второй линией обороны очень большая разница – вторая линия укреплена не так хорошо, поэтому ВСУ могут активнее использовать бронетехнику.

"По моему мнению, россияне считали, что украинцы не пройдут эту линию обороны. Готовились [к контрнаступлению ВСУ] больше года", — отметил генерал Тарнавский.

Он подчеркнул, что противник для защиты своих позиций теперь подтягивает резервы не только с оккупированной территории Украины, но и России.

"Рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам стимул атаковать больше и быстрее. У нас все впереди... Теперь нам предстоит сконцентрироваться на определенных областях и довести дело до конца", – добавил Тарнавский.

Напомним, украинские военные продолжают движение на южном направлении и освобождают территорию страны от российских окупантов. За сутки 1 сентября на юге было уничтожено 9 складов боеприпасов врага.

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