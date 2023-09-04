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Прорыв второй линии россиян: генерал-лейтенант ВСУ в отставке оценил, насколько это возможно

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Прорыв второй линии россиян: генерал-лейтенант ВСУ в отставке оценил, насколько это возможно

Вооруженные силы Украины / Фото: Associated Press

По словам Романенко, в целом вся система обороны окупантов складывается на разных участках от 1 линии до 4.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что ВСУ смогут прорвать вторую линию обороны россиян, поскольку она слабее первой, которую они уже прошли.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, в целом вся система обороны окупантов состоит на разных участках от 1 линии до 4 и на глубину от 10 до 40 км.

"Все идет в динамике, очень важно, что первая линия обороны является достаточно мощной системой обороны, которую построили за 9 месяцев россияне уже прошли ВСУ, но есть еще вторая и третья", — сказал он, добавив, что на второй линии есть вражеские резервы, инженерное ограждение и бетонированные узлы обороны.

"Кроме того, увеличится мощность с точки зрения средств поражения, поэтому есть соответствующий оптимизм по поводу того, что продвижения будут происходить в направлении Азовского побережья и Токмака", — подчеркнул Романенко.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, сколько территории уже освобождено во время контрнаступления.

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Дата публикации
Просмотры
830
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