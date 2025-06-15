Прорыв захлебнулся: ВСУ отражают яростное наступление врага на Днепропетровском направлении

Россияне резко активизировали попытки прорыва в Днепропетровскую область / © Associated Press

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Российские оккупационные войска ощутимо увеличили интенсивность наступательных действий на Новопавловском направлении, пытаясь прорваться к административной границе Днепропетровской области . За последние сутки здесь зафиксировано аномально высокое количество боевых столкновений - 34.

Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

Аномальная активность врага

По словам военного, такое беспрецедентное количество боев на одном участке фронта свидетельствует о чрезвычайно активных попытках российских подразделений продвинуться вглубь украинской территории и достичь административной границы Днепропетровщины.

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Трегубов подчеркнул, что, несмотря на значительные усилия, пока оккупантам не удалось добиться успеха в этом направлении. Он также отметил, что напряженная ситуация сохраняется и на других участках фронта, в частности, на Торецком, Харьковском, Покровском и Купянском направлениях, где также ведутся активные боевые действия.

Политические амбиции Кремля

Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» выразил мнение, что такими интенсивными атаками российское командование стремится продемонстрировать хотя бы «какое-то присутствие» и попытаться сдвинуть линию разграничения ближе к административным границам Днепропетровской области.

По его убеждению, это делается с целью имитации частичного выполнения политической цели оккупантов в войне против Украины.

Напомним, ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что кафиры развернули наступление на Днепропетровскую область по трем направлениям . По данным аналитиков, враг активно пытался продвинуться к административной границе региона с разных сторон.

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Также мы писали, что армия РФ увеличивает боевые деяния на двух участках фронта. В частности, речь шла об увеличении активности в Новопавловском направлении.