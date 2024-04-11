"Прощальный поцелуй Путина": на фронте застрелился единственный выживший в бою оккупант

Из группы оккупантов, попавших в окружение на фронте, в живых остался только один солдат.

На фронте в Украине совершил самоубийство российский военный – единственный, кто остался жив из группы оккупантов, попавших в окружение ВСУ.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, опубликовав соответствующее видео.

"Ежедневно пополняемая рубрика "Прощальный поцелуй Путина". Из группы попавших в окружение военнослужащих ВС РФ живым остался лишь один солдат. Не справился со стрессом и решил стать "самострелом", сведя счеты с жизнью выстрелом в голову", – говорится в сообщения Бутусова.

К слову, накануне под Кременным ВСУ ликвидировали российского пропагандиста, майора пресс-службы Минобороны РФ Евгения Половодова.

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