Прощание с "Москвой": в оккупированном Севастополе устроили траурную церемонию (фото)

Прощальная церемония с ракетным крейсером прошла у памятника "300 лет Российскому флоту".

В пятницу, 15 апреля, в аннексированном Россией городе Севастополе оккупанты устроили церемонию прощания с ракетным крейсером "Москва", который затонул после точных ударов украинских ракет.

Об этом сообщает BBC.

На траурной церемонии, которая проходила у памятника "300 лет Русскому флоту", присутствовали ветераны русского флота и священники. На одном из венков, принесенных на это собрание, заметили надпись на ленте "кораблю и морякам".

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Ранее оккупанты сообщали, что экипаж "Москвы" был спасен из затонувшего судна, официально о количестве погибших не сообщалось. Пропагандистские российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ утверждали, что крейсер "Москва" затонул после пожара из-за детонации боекомплекта во время буксировки в условиях шторма.

По информации украинских военных, шторм не только привел к затоплению судна, но и к гибели большинства моряков из флагмана российского Черноморского флота.

Напомним, что ракетный крейсер "Москва" получил ракетные удары 13 апреля. После попадания двух ракет "Нептун" на судне начался пожар, он наклонился и начал тонуть. На борту в момент атаки могли находится 510 членов экипажа.

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