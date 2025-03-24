Прощание с выпускающим редактором TSN.ua Дмитрием Бендиковым: дата, время и место

Во вторник, 25 марта, состоится прощание с погибшим на фронте на востоке Украины выпускающим редактором TSN.ua Дмитрием Бендиковым.

Церемония прощания состоится в 10:30 на Берковецком кладбище (Киев, ул. Стеценко, 18). Отпевание – в церкви при въезде на Берковецкое кладбище, захоронение – на Аллее Славы.

Дмитрий Бендиков погиб на фронте 18 марта. Свою карьеру в 1+1 media Дмитрий начал в июне 2023 года, а чуть больше, чем через год, в июле 2024 года присоединился к рядам Сил безопасности и обороны. Службу нес в Третьей отдельной штурмовой бригаде, погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины, откуда он сам родом.

У Дмитрия осталась пожилая мама Анна Семеновна. Поддержать ее можно по навигации ниже:

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/4gx5NThCiC

Номер карты банки6

4441 1111 2246 4674

Светлая память герою!