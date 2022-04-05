Просчет пропаганды: россияне приписали пытки своим военных украинцу, умершему еще 5 лет назад

Соседи показали могилу мужчины, который погиб и его похоронили друзья много лет назад.

Для распространения фейков у оккупантов работает информационная армия. На одном из любительских видео мало, что видно — только слышно, как кричит мужчина. По версии россиян, украинский военный расправляется с пленным "асвабадителем".

Об этом говорится в ТСН.

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Пропагандисты Кремля утверждают, что так мучают московитских солдат украинские бойцы. На видео даже узнают замученного – якобы зовут его Петр. Ни фамилии, ни звания и принадлежности к воинской части почему-то не называют. А вот об украинце русским известно все. Это вроде бы Руслан Миронюк, родом из Винницы, служит в терробороне. Руслан Миронюк – действительно реальный человек. ТСН отыскала его знакомых, дом, двор, где он жил. Был сиротой и в начале двухтысячных служил в армии. Вот только сейчас нести службу никак не мог- умер еще пять лет назад от несчастного случая. «Миронюк Руслан, родившийся 24 мая 1985 года и дата смерти значится в книге 24 апреля 2017 года», — говорит руководитель отдела ДРАЦС Винницы Оксана Масна.

Фото мужчины русские масс-медиа вырезали из другой фотографии. Она и на памятнике, где он похоронен. «Русланчик наш здесь похоронен, друзья собрались, поставили памятник, потому что у него никого не было кроме друзей», – говорят соседи умершего.

В СБУ говорят: каждый день десятками такие фейки штампует путинская информационная армия. «Чтобы сместить акценты от своих преступлений, издевательств, они продуцируют видео, где украинские военнослужащие вроде бы издеваются над их военными», — говорят в СБУ.

Не только снять ответственность с русских за стрельбу, насилование безоружных украинцев. У российских новостей есть еще одна цель – запугать своих. «Чтобы русские солдаты видели, что вроде бы украинцы их пытают и боялись сдаваться в плен», — добавляют в службе безопасности.

Информационная армия России распространяет фейки по поводу жестокости украинских военных

После того, как трагические последствия российской оккупации в Буче, Ирпене и Гостомеле стали известны всему миру, российское Минобороны спешно заявило: к пыткам их солдаты якобы отношения не имеют. В Украине уже собирают показы тысяч украинцев, которые стали жертвами именно вооруженных россиян, и могут засвидетельствовать это на международном суде.

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