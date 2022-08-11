Просчеты РФ в войне, можно ли было помешать наступлению из Крыма и будет ли "Минск-3": главное из интервью Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о просчетах России в широкомасштабном наступлении на Украину, о наступлении из Крыма и быстрой оккупации юга Украины, объяснил, где привлечен миллион мобилизованных военных и при каких условиях Киев сядет за стол переговоров с Москвой.

ТСН.ua собрал основные тезисы из интервью главы украинского оборонного ведомства "Украинской правде".

Просчеты РФ в войне против Украины

Так, по его словам, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, не будучи к нему подготовленой. Войска начали наступление, не сформировав ударных группировок.

Наступление из Крыма и быстрая оккупация части южных областей Украины

В частности он заявил, что подрыв мостов на админгранице с оккупированным Крымом не оказал бы существенного влияния на скорость продвижения российских войск по территории Херсонской области и ее оккупации. Глава Минобороны подчеркнул, что решение о заминировании или разминировании – это вопрос исключительно военных.

О переговорах: возможен ли "Минск-3"

Резников сообщил, при каком условии могут состояться переговоры Украины с Россией

Министр обороны Украины говорит, что "Минская-3" не будет. Впрочем, шанс для переговоров с государством-террористом Россией возможен. Но случиться это может только с партнерами Украины за столом.

О мобилизации

Резников объяснил, где привлечен миллион мобилизованных военных

По его словам, миллион военных, ныне мобилизованных и защищающих Украину, не стоят непосредственно на фронте. Министр отметил, что сегодня линия фронта составляет 2500 км. Он отметил, что со времен Второй мировой войны такого фронта "не было нигде в истории человечества вообще".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 169-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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