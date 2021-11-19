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Прошел горячие точки войны: известно имя погибшего на Донбассе бойца — фото

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© Facebook/Командование Сил специальных операций ВСУ

У военного осталась мать, жена и ребенок.

На Донбассе 19 ноября в результате вражеских обстрелов оккупантов погиб украинский военный. Шаровое ранение, несовместимое с жизнью, получил старший солдат Уберт Мрачковский, родом из Хмельницкой области. Ему было 33 года.

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.

"Украина потеряла Воина. Он навсегда останутся в списках воинской части и нашей памяти. Воин выиграл свою войну и отдал дань нашей совместной Победе", — говорится в сообщении.

Что известно о погибшем военном

Уберт Мрачковский служил в 8 полку специального назначения ССО. Он участвовал в боях за Савур-могилу с российским спецназом в составе 51-й бригады. Был пореанен, поправился и пошел воевать в Дебальцево. Согласно указу от 3 ноября 2015 года,за   личное мужество, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу, образцовое исполнение воинского долга отмечен был награжден орденом За мужество III степени.

Друг погибшего военного Виталий Блонский написал в соцсети, что у мужа осталась мать, жена и ребенок.

"Хмельницкая область сегодня потеряла воина. Это траур для всей Украины. Вражеский шар оборвал жизнь моего друга, матери сына, жены мужа и отца ребенка. С 2014 года без устали защищал Украину, был ранен на Савур-Могиле, выздоровел и стал в бой, прошел окружение в Дебальцево! Вместе с ним, отошла в вечность частица меня", — написал друг бойца.

Новости с фронта: российские наемники огнестрельным оружием убили украинского бойца

Новости с фронта: российские наемники огнестрельным оружием убили украинского бойца

Напомним, сегодня, 19 ноября, пророссийские боевики убили военнослужащего ВСУ. У бойца было огнестрельное стрелковое ранение. В него попали, когда враг обстреливал украинские позиции по запрещенному минскими договоренностями оружию.

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