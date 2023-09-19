Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Прошел "Иловайский котел": что известно о полицейском, погибшем при обстреле Херсона

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
125
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Прошел "Иловайский котел": что известно о полицейском, погибшем при обстреле Херсона

Андрей Тарчинский / Фото: Национальная полиция Украины

Появились данные о полицейском, погибшем при обстреле в Херсоне.

В Херсоне утром 19 сентября во время очередной атаки российские оккупанты убили полицейского – 49-летнего сержанта полиции Андрея Тарчинского. После аннексии Крыма он добровольцем пошел на войну.

Подробности об убитом Россией полицейском рассказали в Национальной полиции Украины.

Андрей Тарчинский, находясь в рядах роты патрульной полиции особого назначения "Херсон", попал в оцепление под Иловайском и получил тяжелое ранение, спасая собратьев.

Полицейский также был миротворцем в Боснии и Герцеговине, Косово.

"В мирной жизни Андрей остался человеком с большим благородным сердцем, готовым к самопожертвованию ради других. Гибель Андрея Тарчинского — тяжелая потеря для всей полиции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея. Скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты нанесли удар по психиатрической больнице на Херсонщине (видео).

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
125
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация