Прошло 11 суток героического сопротивления: Резников рассказал о ходе войны с Россией

Наши воины по всем направлениям обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая российских захватчиков.

Российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Об этом 7 марта сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Уважаемые украинцы! Прошло одиннадцать суток героического сопротивления. Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь – на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Не теряем бдительность! Российские войска везде получат жесткий отпор", — заявил Резников.

Он также подчеркнул, что оккупанты пытаются задушить Мариуполь, не давая "зеленые коридоры" мирным жителям.

""Русский мир" пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом. Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Это непросто. Ведь российские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут. Мы используем каждую минуту, чтобы укрепить нашу оборону. Все усилия круглосуточно направлены на то, чтобы обеспечить нужды наших защитников и защитниц", — сказал Резников.

В то же время министр обороны добавил, что более 140 тысяч украинцев, преимущественно мужчин, вернулись из Европы. Десятки тысяч влились в ряды Сил территориальной обороны. Конечно, есть бегущие. Но весь мир видит, как украинский народ дерется за свою страну. Уже более 20 тыс. обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и защищать мир от российских нацистов на украинском фронте. Чтобы кремлевское зло не распространялось.

Кроме прочего, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов. Мы "перехватываем" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное – чтобы было удобно бить врага.

Действия наших артиллеристов в Николаевской области, подчеркнул Резников, войдут в учебники. Как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганской области.

"Мы работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров. Но уверенности в неотвратимости нашей победы добавляют не произнесенные обещания, а украинские Воздушные Силы. И отдельные менеджеры "Укрпочты", сбивающие самолеты с российскими военными преступниками. В казацкие времена наши предки пахали землю, держа под рукой саблю и мушкет. Сегодня некоторые села во время посевной могут вооружить трофеями механизированный батальон с усиленными танковыми ротами", — отметил глава Минобороны Украины.

Он добавил, что мы вернем все временно захваченные города и села. Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск и Геническ показали, что оккупантам лучше убраться, пока не поздно.

Война – это горе, которое принесла нам Россия. Принесла в дома всего мира. Мы каждый день теряем наших людей. Помним каждого и отомстим за всех.

Наше самое главное преимущество над врагом – в сплоченности украинского общества. В России не понимают, что такое самоорганизация и такое подлинное доверие между властью и Гражданами. Они десятилетиями уничтожали свободу и достоинство людей, чтобы получить безропотное население.

Их больше, это верно. Они преобладают на море и в воздухе.

Пока что. Пока что.

Ведь один украинский воин и один украинский гражданин на войне стоят десятков российских оккупантов.

У Украинского народа совсем другая внутренняя мотивация. На порядок более высокая устойчивость. На земле мы это уже доказали.

Время, когда российская армия, призывники начнут прятаться по всем погребам россии, лишь бы их не отправили на войну с нашими защитниками и защитницами.