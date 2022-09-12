Прошло "лучше, чем ожидалось", однако это не победа: Резников о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области

Это знак того, что Россию можно победить, отмечает министр обороны Украины.
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось", однако праздновать победу еще рано, поскольку РФ может попытаться пойти в контратаку.
Об этом в интервью Financial Times заявил министр обороны Алексей Резников, передает "Новое время".
Так, в частности, отмечается, что глава Минобороны Украины сравнил "украинский блицкриг" со "снежным шаром, который катится вниз по склону". По его словам, это стало самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.
В то же время Резников также сообщил, что контрнаступление на юге Украины продолжается, но продвигается медленнее.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 201-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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